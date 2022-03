Possiamo dire con assoluta certezza che Soleil Sorge è una macchina inarrestabile. L’esperienza al ‘GF Vip’ l’ha lanciata nuovamente nel mondo della televisione e dello spettacolo in generale, infatti in questi giorni non si fa altro che parlare di lei. E non ovviamente per il suo rapporto con Alex Belli, che ormai sembra un lontano ricordo. In tanti stanno decidendo di puntare sulle sue qualità umane e professionali e in serbo per lei ci sarebbe un’altra grandiosa novità.

A rivelare questa nuova possibilità lavorativa per Soleil Sorge è stato il sito ‘Tutto Sul Gossip’. Già comunque la ragazza è impegnata attivamente nel programma ‘La Pupa e il Secchione’ di Barbara D’Urso in veste di giudice e nella serata di lunedì 21 marzo è anche stata ospite della trasmissione sportiva ‘Tiki Taka’, condotta da Piero Chiambretti. Infatti, l’influencer è una grande appassionata di sport e calcio e ha lavorato in passato proprio in un’emittente della città di Roma.





Ma ora c’è di più, infatti Soleil Sorge potrebbe essere protagonista non nel piccolo schermo. L’ex concorrente del ‘GF Vip 6’ avrebbe attirato le attenzioni di un cantante italiano, pronto a puntare tutto su di lei per ottenere un risultato soddisfacente. Allo stato attuale non ci sono state dichiarazioni né da parte di Soleil che dell’artista, ma nei prossimi giorni dovrebbero necessariamente esserci delle novità maggiori. E uscirebbero anche maggiori dettagli.

Stando alle ultime indiscrezioni sul conto di Soleil Sorge, ad essersi interessato all’ex vippona sarebbe stato il cantante ex ‘Amici’ Sangiovanni. Il fidanzato della ballerina Giulia Stabile starebbe per presentare a tutti un nuovo brano musicale e nel videoclip della canzone vorrebbe avere lei. Un ruolo decisamente interessante per la giovane, che non dovrebbe avere molti dubbi prima di accettare. Manca però l’ufficialità e quindi non resta altro che pazientare ancora un po’.

Sangiovanni, classe 2003, nella stagione 2020-2021 di ‘Amici’ si è piazzato al secondo posto alle spalle di Giulia, ma ha ottenuto ugualmente un successo clamoroso. Poi ha preso parte a Sanremo 2022 con la canzone ‘Farfalle’, ottenendo al termine della kermesse musicale più famosa in Italia il quinto posto in classifica. E ora è pronto per questa eventuale nuova collaborazione con Soleil Sorge.