Simona Ventura interviene sulla morte di Ivana Trump. Nelle scorse ore la notizia della morte dell’ex moglie di Donald Trump ha fatto il giro del mondo. Una notizia inattesa, giunta come un fulmine a ciel sereno considerando che non si era conoscenza di suoi problemi di salute. Secondo gli ultimi aggiornamenti la donna ha cenato nel suo ristorante preferito a New York, non lontano da casa. Poi è rientrata nel suo appartamento e qui è morta a seguito di un infarto.

Il canale Abc7 fa anche presente che fonti della polizia hanno detto che non ci sono elementi sospetti nel decesso e che Ivana è deceduta per cause naturali. I proprietari del ristorante hanno raccontato: “Come sempre mi ha chiesto come stavo, lei ci ha sempre sostenuto, e abbiamo avuto una conversazione normalissima, come quasi ogni volta che l’ho vista – ha spiegato Paola Alavian – Non pensavo avesse problemi di salute, sembrava forse un po’ stanca, ma per il resto sembrava a posto”.





Simona Ventura dice la sua sulla morte di Ivana Trump

Anche in Italia la notizia ha scosso molte persone, compresa Barbara D’Urso che ha salutato Ivana Trump con un tweet: “Donna intelligente e molto ironica…”. Anche Simona Ventura ha voluto parlare di Ivana Trump in una intervista rilasciata al magazine del Fatto Quotidiano. La conduttrice ha spiegato di aver parlato con l’ex firs lady americana giusto qualche mese fa. Secondo quanto raccontato da Simona Ivana era devastata dal dolore per la morte del suo ex Rossano Rubicondi.

“Sì, ed era devastata dal dolore” le parole di Simona Ventura su Ivana Trump. “Mi raccontò di essergli stata vicino fino all’ultimo, ma non c’era stato molto da fare perché il tumore alla pelle fu devastante. Al di là dei loro litigi e degli allontanamenti, il loro è stato un amore vero e importante. Ivana ha superato molte prove difficili nella vita, ma credo non abbia retto ad un dolore così grande come la morte di Rossano”.

Simona Ventura, che conosceva bene Rossano Rubicondi che aveva partecipato all’Isola dei Famosi 2008, ha poi aggiunto: “Il loro era un rapporto particolare, un amore a tratti molto tempestoso, ma li ha sempre uniti un grande sentimento. Si è visto anche quando Rossano si è ammalato: Ivana non ha mai smesso di stargli accanto”.

