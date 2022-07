“Ivana è morta”. L’annuncio choc di Donald Trump: il suo corpo ritrovato senza vita. Cosa è successo

È morta Ivana Trump, la prima moglie di Donald Trump. La donna, 73 anni, è scomparsa a seguito di un infarto nel suo appartamento newyorchese dell’Upper East Side di Manhattan. L’ex modella cecoslovacca è stata ritrovata senza vita dalla polizia di New York dopo che una telefonata è stata fatta al 911, il numero americano per le emergenze. A riferirlo è il canale Abc7 che fa anche presente che fonti della polizia hanno detto inoltre che non ci sono elementi sospetti nel decesso e che Ivana è morta per cause naturali.

È morta Ivana Trump e ad annunciarlo al mondo è proprio il suo ex marito Donald Trump. L’ex prescindete Usa lo ha fatto tramite un messaggio sul suo social personale “Truth Social” (l’uomo infatti è stato bannato a vita da Twitter e da altri social network). Tra l’altro, Ivana Trump era la madre dei tre figli maggiori di Donald e la notizia del decesso è stata confermata da fonti della famiglia. “Donald Jr., Ivanka e Eric erano il suo orgoglio e la sua gioia”, ha dichiarato proprio l’ex presidente. Nata in Repubblica Ceca, il suo nome era Ivana Zelníčková.





Un passato da fotomodella il suo: balzò alle cronache per il suo matrimonio con il magnate dell’edilizia Donald Trump, divenuto successivamente 45º Presidente degli Stati Uniti d’America. I due furono sposati dal 1977 al 1992 e dal loro matrimonio abbero tre figli: Donald jr., Ivanka ed Eric.

Prima di lui, Ivana era convolata a nozze con l’amico austriaco Alfred Winklmayr. Dopo la separazione con Trump, si è risposata altre due volte: nel 1995, con l’imprenditore italoamericano Riccardo Mazzucchelli, dal 2008 con un altro italiano, Rossano Rubicondi, dal quale infine ha richiesto la separazione. “Anche quando si sono lasciati, lei è sempre stata molto vicina a Rossano”.

Morta a Manhattan a 73 anni x arresto cardiaco Ivana Trump, ex moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti e madre dei loro 3 figli. Donald Trump ne ha dato l’annuncio sul social media Truth: “Era una donna meravigliosa, bella e formidabile che ha condotto una vita straordinaria” pic.twitter.com/bzUalcNARG — Maddalena Loy (@madforfree) July 14, 2022

“Ha sofferto tantissimo per la sua morte (avvenuta nel 2021 a 49 anni, ndr) ancora in giovane età per una brutta malattia. Forse, posso dire che lei abbia cominciato a spegnersi proprio quel giorno”. A raccontarlo è Rino Barillari, il “King of Paparazzi”, alla notizia della morte della prima moglie dell’ex presidente Usa Donald Trump.

