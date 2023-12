Solo pochi giorni fa Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno annunciato il loro matrimonio. La proposta è arrivata durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle, programma che vede la partecipazione di entrambi. Al Corriere delle Sera la conduttrice, tornata in tv dopo essere uscita dai radar per diverso tempo, ha raccontato le emozioni di quel momento e svelato alcuni particolari sulla sua relazione passata con Stefano Bettarini e, ancora, il rapporto che lega l’ex calciatore al nuovo compagno.

“La proposta è stata bellissima e realmente una sorpresa – racconta Simona Ventura -. Non me lo aspettavo proprio. È stata un’emozione incredibile. Avevamo deciso di sposarci già qualche tempo fa ma ogni volta succedeva poi un qualche cataclisma, quindi eravamo diventati un po’ dubbiosi. Poi Giovanni, in modo così inatteso, me lo ha chiesto davvero”.





Simona Ventura: “Con Stefano Bettarini è finita per colpa mia”

Un amore nato grazie ad amici in comune: “Durante una cena – continua Simona -. Prima l’avevo visto qualche volta, ma niente di che. Sono andata a quella cena che ero appena uscita da una storia lunga e a tutto pensavo tranne che di innamorarmi. In quel periodo mi dicevo: io rimarrò sola a vita. Invece è arrivato lui, in questo modo totalmente inaspettato. Mentre parlavamo ho subito capito di avere una cosa strana nello stomaco e mi dicevo: ma non sarò mica matta”.

Poi ha raccontato dalla fine della sua storia con Bettarini: “Lavoravo, volevo una famiglia, la felicità, un marito… se il mio matrimonio con Stefano (Bettarini, ndr.) è finito è stato anche per colpa mia. L’idea era quella del “siamo due contro il mondo” ma alla fine non siamo riusciti a barcamenarci tra tutto. Ma lo rispetto e vorrò sempre bene al padre dei miei figli. Tra l’altro oggi lui e Giovanni sono amici”.

E del dolore che ha provato quando la figlia adottiva, Caterina, le ha chiesto se avesse una mamma: “Non le ho mai nascosto nulla, e quando mi ha chiesto questo le ho risposto che era molto fortunata perché ne aveva due. Nel tempo lei ha vissuto questa cosa molto bene e resta il mio regalo più bello perché ha messo a posto tutto”. Piccolo passaggio anche sul motivo per il quale non si vedeva più in tv: “è difficile potersi trasformare. La tv va avanti e probabilmente perdi il ritmo. Ora sento di aver ripreso quel ritmo, ma sono anche una persona diversa rispetto a quella che ero. Per questo quando mi chiedono di condurre ancora l’Isola dei famosi dico che no, non lo farei. Perché quella persona non sono più io”.