Simona Ventura torna in tv da sabato 24 luglio su Real Time con la seconda stagione di “Discovering Simo”, il suo programma che è proprio dedicato al racconto delle perle del territorio italiano. In questa nuova avventura, Super Simo ci prenderà per mano per mostrarci i segreti della regione che l’ha vista nascere, l’Emilia Romagna: lei, infatti, sebbene sia cresciuta in Piemonte è nata a Bentivoglio, in provincia di Bologna.

Come si legge su Sorrisi.com, il programma ci porterà a Parma, Piacenza passando per Modena, Faenza, Cesenatico, Rimini e Santarcangelo di Romagna, per poi chiudere in bellezza proprio nei luoghi dell’infanzia di Simona: Bologna e l’Appennino Tosco-Emiliano. La conduttrice mostrerà le eccellenze territoriali, ma anche posti e persone a cui si sente particolarmente legata, con un occhio di riguardo per le figure femminili, alcune delle quali legate al mondo dell’impresa e dell’ambientalismo.

Nel frattempo si gode le vacanze al sole e al mare. E nelle ultime ore ha postato una foto sul suo profilo Instagram dove si mostra in costume da bagno in spiaggia mentre si gode le vacanze. “Che ne dite del risultato?”, scrive Simona Ventura che si mostra sorridente con un costume intero e gli occhiali da sole e un fisico davvero pazzesco: “Ed eccole qui – ha scritto sul social – le foto in costume dell’#estate2021. Con fatica immane… Che ne dite del risultato?! Ps: costume vecchio”.





Non si è fatta attendere la reazione dei tantissimi follower della conduttrice. In poco tempo ha ricevuto una pioggia di cuoricini e di commenti. A farle i complimenti anche tanti amici vip come l’ex naufraga Elisa Isoardi, che dice: “Bellissima”. Oppure quella di Jo Squillo che scrive “Bella Super Simo”.

Simona Ventura non si ferma alla foto in costume e posta un altro scatto risalente però a qualche anno fa ed è un ricordo a tema Olimpiadi: “Foto che viene buona ogni 4 anni (quest‘ anno 5). Ho avuto la fortuna di vivere le Olimpiadi da giornalista a #BARCELLONA92. Una delle più belle esperienze della mia vita! Una redazione giovane e validissima, quella di #telemontecarlo. Li seppi che sarei passata in Rai a #LaDomenicasportiva! Un’ estate indimenticabile! Non vedo l’ora di vedere #Tokyo2020, le #olimpiadi più difficili… Un grande in bocca al lupo al nostro squadrone italiano e alla squadra di @raisport!! Forza e coraggio #Olympics”, ha scritto nella didascalia.