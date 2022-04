Silvio Berlusconi in treno, occhio al dettaglio: cosa è sfuggito ai meno attenti

Silvio Berlusconi, il dettaglio nella foto rivela qualcosa della vita privata del leader politico. Nelle ultime settimane le pagine di cronaca rosa non hanno fatto altro che parlare delle nozze simboliche tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina. E un articolo diffuso su Oggi andrebbe a definire la compagna del leader politico italiano come “Lady Mistero”, alla luce delle poche informazioni che si riescono a reperire sul suo conto. Di recente uno scatto metterebbe in chiaro alcuni aspetti della vita privata di Silvio quanto della vita di coppia. Il gossip è servito.



“Non sono bello come prima e più di prima? Sto uno splendore, non si vede?”, sarebbero state le parole rilasciate dal leader di FI anche in riferimento alla vita sentimentale che sembra andar a gonfie vele tra lui e Marta Fascina: “Il matrimonio mi ha dato più gioia e più energia. Sono pieno di idee e pronto a riprendermi la scena”.





Poi nelle ultime ore uno scatto di Silvio Berlusconi in treno e un dettaglio impossibile da non cogliere, ma procediamo con ordine. La foto recita in didascalia: “In treno in direzione Roma per raccontare “L’Italia del futuro” di Forza Italia”. Effettivamente il leader FI ha reso pubblica la foto che lo immortala in viaggio verso la prima giornata della Convention di Forza Italia.

Un ritorno al pubblico dal vivo che ha atteso la bellezza di ben 3 anni, tolta qualche comparsata sporadica che avrebbe ripreso il Cavaliere durante i collegamenti da remoto. Ma il dettaglio non sfugge a occhi attenti ed ecco quel particolare che ha colpito l’interesse d molti fan. Cosa appare sulla mano sinistra di Silvio?

In oro giallo e luminosissima, ecco apparire al dito del leader politico la fede nuziale. Un’unione che come più volte sottolineato non ha alcun valore a livello legale e patrimoniale, ma che evidentemente reca con sè tutta la solennità di una promessa tesa all’amore eterno.

