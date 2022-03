“È stata la figlia”. Silvio Berlusconi e Marta Fascina, la ‘vendetta’ di Marina dopo le nozze simboliche

Poco più di una settimana fa le ‘nozze’ tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina. Un festa con gli amici più cari e tanti ospiti tre cui Adriana Galliani, da 50 anni al fianco del Cavaliere, e Matteo Salvini, definito da Berlusconi ‘l’unico statista di livello’. “La cerimonia è finita alle 16.30 con Berlusconi che ha detto: ‘Chiamatelo come volete, non avete visto sacerdoti o sindaci, ma questo era il mio matrimonio – aveva confessato Vittorio Sgarbi, tra gli invitati – Poi l’ha baciata tre volte sulle labbra e mi sembrava molto convinto. Ha detto che certe notti dormono mano nella mano, tutti abbracciati, come a voler comunicare un affetto incontenibile”.



Un affetto che, secondo Roberto Alessi direttore di Novella 2000, potrebbe sfociare in una paternità. “Silvio Berlusconi e Marta Fascina potrebbero diventare genitori. Lui ha 85 anni, ma su certe passioni non è mai andato in pensione”, aveva detto. Una voce che l’entourage di Forza Italia ha smentito categoricamente, bollandola come fake news.







Nel caso, ripetiamo smentito, di una possibile gravidanza delle Fascina Silvio Berlusconi diventerebbe padre per la sesta volta, dopo aver concepito nel corso della sua vita i figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. E chissà come questi ultimi prenderebbero la notizia. A quanto riportava Dagospia il figlio maschio maggiore, Piersilvio, pare non fosse presente alle nozze.



Un gesto che sarebbe di scarso apprezzamento allo stesso modo di quello della figlia maggiore di Silvio Berlusconi, Marina, che sempre secondo il giornale diretto da Roberto D’Agostino non avrebbe preso benissimo la storia. Nelle foto pubblicate dal magazine Chi e in quelle trapelate sui social si vedono Vittorio Sgarbi, Matteo Salvini, Licia Ronzulli ed altri invitati festeggiare e lasciarsi andare a qualche battuta.



Nessuna traccia invece di Marina Berlusconi. “Una spia per comprendere lo stato d’animo di Marina Berlusconi sul matrimonio-burletta del padre con Marta Fascina? Basta sfogliare il settimanale della Mondadori “Chi”, in edicola: non troverete nemmeno una foto della cerimonia (in barba a Marina e Piersilvio, ci hanno pensato il trucco e parrucco invitati da Licia Ronzulli a postare foto e video sui socia…)”. Vero? Falso? Staremo a veder mentre rimbalza la voce che Silvio Berlusconi, su spinta della compagna Fascina, aveva deciso di convolare a nozze civilmente incassando il no dei figli.

