Silvia Toffanin continuerà a tenere compagnia al pubblico anche di domenica. Ne è certo il sito TvBlog secondo cui i vertici Mediaset non avrebbero dubbi su Verissimo. Da quest’anno infatti il contenitore pomeridiano va in onda con un doppio appuntamento settimanale: il sabato e anche la domenica. Una prova, questa della domenica pomeriggio, che visti gli ascolti è stata superata alla grande dalla conduttrice.

Fino al maggio 2022 Silvia Toffanin dovrebbe continuare a intervistare i personaggi dello sport e dello spettacolo anche nella fascia oraria che fu di Barbara D’Urso con Domenica Live. La compagna di Pier Silvio Berlusconi è da sempre amatissima dal pubblico, che ora farà i salti di gioia, anche se, a onor del vero, dopo l’ultima puntata ha ricevuto qualche critica. Tutto per aver ceduto alla commozione durante lo struggente racconto privato della sua ospite Eleonora Pedron.

Silvia Toffanin, le foto della festa di compleanno

Nell’ultimo appuntamento con Verissimo, Silvia Toffanin è scoppiata a piangere e c’è chi l’ha criticata: “Comunque Silvia Toffanin è imbarazzante, un po’ di professionalità cavolo!”. E ancora: “Guardando Verissimo mi viene spontaneo pensare: ma se non è in grado di fare un programma, perché non lascia o cambia genere? La Toffanin non riesce a condurre. Faccia lei l’ospite”.





In questi giorni, poi, la bellissima conduttrice che ha iniziato la carriera come Letterina di Passaparola ha spento le candeline. Lo scorso 26 ottobre Silvia Toffanin ha compiuto 42 anni e, visto che è riservatissima e non ha nemmeno i social, ci ha pensato il settimanale Chi a intercettare il momento dei festeggiamenti. Festeggiamenti in famiglia, come mostrano le foto esclusive del magazine diretto da Alfonso Signorini: una cena intima che si è svolta in un ristorante di Portofino.

Negli scatti apparsi su Chi, ecco seduti attorno al tavolo del locale, Silvia Toffanin, il suo papà, il compagno Pier Silvio Berlusconi, i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, la cognata Marina con il marito Maurizio Vanadia. Sorrisi, chiacchiere, e brindisi. Ma è anche il primo compleanno della presentatrice senza mamma Gemma, scomparsa il 29 ottobre di un anno fa. Motivo ulteriore, questo, per trascorrere la sua giornata speciale con il padre.