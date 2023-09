Fiori d’arancio per il cantante italiano. Lo scorso anno il coming out e la proposta al fidanzato di sposarlo, oggi è stato il compagno a sorprenderlo con la classica serenata pre nozze. Nel 2022 il cantante si era inginocchiato per fare la proposta davanti a parenti e amici. Il suo compagno è Luigi Calcara, docente nel dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica dell’Università La Sapienza di Roma.

Una sorpresa per il futuro sposo, rimasto a bocca aperta, come si poteva vedere nel video postato da un amico della coppia. Il cantante non aveva mai fatto il coming out e la sua vita privata era rimasta sempre segreta. Ieri la bellissima sorpresa del compagno del cantante italiano.

Valerio Scanu si sposa, la serenata del compagno Luigi

Ieri sera si è svolta una serenata nel giardino della casa in cui abitano Valerio Scanu e il fidanzato Luigi Calcara, a Zagarolo, insieme ad amici e parenti arrivati dalla Sardegna e dalla Sicilia. Un momento molto emozionante, ripreso dagli smartphone di chi ha assistito alla serenata fatta da Luigi al suo Valerio.

La coppia sta insieme dal luglio del 2020. Il fidanzato di Valerio Scanu ha cantato “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano, mentre in mano teneva alcuni cartelloni con delle foto e delle scritte che rappresentavano i momenti più importanti della loro vita. Poi ha raggiunto l’ex cantante di Amici e gli ha donato un mazzo di fiori. Come detto, i due stanno insieme dal 2020 e si sono conosciuti su Instagram, quando Luigi aveva commentato una foto del cantante.

Il cantante sardo, già vincitore del Festival di Sanremo nel 2010 con il brano Per tutte le volte che…, è uscito allo scoperto in occasione del compleanno del compagno suo coetaneo, 32 anni, ed è pronto per il grande passo. La coppia sta insieme dal luglio del 2020. “Mi vuoi sposare?”, aveva detto l’ex protagonista di Amici davanti a un gruppetto di amici presenti nella stanza, pronte a immortalare il romantico momento. Domani la coppia convolerà a nozze.