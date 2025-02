Il Festival di Sanremo 2025 non ha solo celebrato la musica italiana, ma ha anche acceso i riflettori su un presunto nuovo amore nato dietro le quinte: quello tra Olly, il giovane cantautore genovese vincitore della kermesse con “Balorda Nostalgia”, e una talentuosa artista che ha incantato il pubblico con la sua performance. Secondo indiscrezioni, durante le intense giornate del Festival, Olly e la giovane avrebbero trascorso molto tempo insieme nei camerini del Teatro Ariston. Fonti vicine alla produzione riferiscono di una complicità crescente tra i due artisti, alimentando voci su una possibile relazione sentimentale.

Per il settimanale DiPiùTv i due si sarebbero proprio innamorati. Sembra poi che Olly, durante la kermesse musicale avrebbe lasciato una dedica davvero molto tenera a Gaia: “Spacca tutto, sei magnetica sul palco!”, firmandosi “Olly x Gaia”. Poi è stata lei a rispondere: “Sei luce! Grazie per la tua musica!”, con la sua firma e un cuoricino. Poco dopo, ecco spuntare una fotografia pubblicata su Instagram da Gaia e poco sotto il commento di Olly: “Stupenda”.





Gaia e Olly: scoppia il gossip dopo Sanremo

Gli addetti ai lavori dicono: “Tra quei due ragazzi, tutti e due giovani e lanciati, è nata una bella storia”. Ma attenzione perché è arrivata anche la smentita di Benedetta Quagli data per essere la compagna di Olly. Insomma, Olly sarebbe libero e a questo punto vederla vicina a Olly sarebbe quasi un sogno per i fan di entrambi. Però occhio, nonostante le voci insistenti, né Olly né Gaia hanno confermato o smentito ufficialmente la presunta relazione.

gaia x olly? ma diteci di più pic.twitter.com/awt5ZFsUpJ — fefe🦦 unprofe3 (@goodxyearss) February 18, 2025

Entrambi sono noti per la loro riservatezza riguardo alla vita privata. In particolare, Olly ha sempre mantenuto un basso profilo sulle questioni personali, dichiarando in passato: “Sono questioni personali, lascio parlare la musica”. La notizia di un possibile legame tra Olly e Gaia ha scatenato una valanga di commenti sui social media.

I fan dei due artisti hanno espresso entusiasmo e curiosità, creando hashtag dedicati e condividendo supposizioni sulla nascente coppia. Nel frattempo, i media continuano a monitorare da vicino la situazione, in attesa di dichiarazioni ufficiali o ulteriori sviluppi. E se la storia tra Olly e Gaia sia realtà o semplice gossip, solo il tempo lo dirà. Noi ci speriamo però.

