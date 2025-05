Nelle ultime settimane, il celebre attore turco Can Yaman è finito ancora una volta sotto i riflettori. Reduce dal successo planetario di El Turco, la serie che lo vede protagonista nei panni dell’eroico giannizzero Hasan Balaban, Yaman è stato travolto da voci insistenti su un presunto nuovo amore. La produzione ha riscosso un consenso trasversale, appassionando pubblico e critica internazionale. Non a caso le fan attendono con trepidazione l’annuncio ufficiale della seconda stagione, desiderose di rivederlo nel ruolo del valoroso combattente che ha difeso Moena insieme al suo popolo fiero.

Durante il tour promozionale della serie, Can ha fatto tappa anche in Brasile, dove ha alternato incontri con i fan a momenti di relax per immergersi nelle bellezze del luogo. Ed è proprio lì, tra un’intervista e l’altra, che si sarebbe verificato l’incontro destinato a far parlare il web: quello con una giornalista e conduttrice molto seguita sui social. Secondo le indiscrezioni, l’attore sarebbe rimasto letteralmente colpito dalla giovane durante l’intervista, immortalata e condivisa dalla stessa professionista sul proprio profilo Instagram, seguito da oltre 1,8 milioni di follower.

Can Yaman e il flirt con la bella giornalista: chi è

Da quel momento, il gossip non si è più fermato. Si vocifera infatti che tra i due sia nato qualcosa di più di una semplice simpatia. Nonostante la sua vita sentimentale sia spesso oggetto di speculazioni, Can Yaman ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo. In passato ha smentito con decisione il presunto flirt con Demet Ozdemir, collega sul set di Daydreamer, e ha chiuso definitivamente la chiacchierata relazione con Diletta Leotta. Anche il rapporto con Francesca Chillemi, conosciuta durante le riprese di Viola come il Mare, è sempre stato descritto come una semplice e solida amicizia, che ha contribuito al successo della fiction.

Tuttavia, le voci su Thamires Hauch sembrano rincorrersi senza sosta. Secondo alcune segnalazioni apparse online, Can e la giornalista sarebbero stati visti insieme fino a tarda notte in un locale e successivamente avrebbero pernottato nello stesso hotel. Ad oggi, però, si tratta esclusivamente di rumors: nessuna prova concreta e nessuna dichiarazione ufficiale da parte dell’attore.

Mentre in Turchia El Turco fatica a decollare a causa di boicottaggi che hanno ferito profondamente Can Yaman, il chiacchiericcio su questa presunta nuova fiamma sembra destinato a riempire pagine di cronaca rosa ancora per molto.

