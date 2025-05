Dopo la fine del Grande Fratello, continua a far parlare la coppia formata da Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. Tra tutte le relazioni nate nella Casa, la loro è sicuramente una delle più seguite e commentate dal pubblico.

L’ultima apparizione pubblica insieme risale a una settimana fa, quando hanno partecipato come ospiti al Castello delle Cerimonie, accolti da Donna Imma Polese e Matteo Giordano. Con loro anche altri ex concorrenti del reality, tra cui Lorenzo Spolverato, Michael Castorino, le Monsè (mamma e figlia), Rosanna Giglio e Yulia. Dopo quell’occasione, però, i due erano spariti un po’ dai radar.

A sorpresa, poco, Alfonso e Chiara sono tornati a farsi vedere sui social con l’annuncio di un anniversario importante, i loro primi tre mesi insieme. Era infatti la fine di gennaio quando, all’interno della Casa più spiata d’Italia, si erano scambiati il primo bacio, dando inizio a una storia d’amore che ha saputo resistere anche fuori dal contesto televisivo e nonostante qualche dubbio. Basti ricordare le parole di Javier Martniez: “Durerà un mese, una volta uscita da qui, ma poi lei gli darà un calcio nel sedere” diss il pallavolista.

Nonostante la distanza che spesso li separa, i due hanno condiviso sui rispettivi profili Instagram delle dediche romantiche che hanno subito catturato l’attenzione dei follower. D’Apice ha pubblicato uno screenshot di una conversazione WhatsApp con Chiara, in cui lei scrive: “Mi prometti una cosa? Questo è il secondo che passiamo separati… Il terzo no”,

Un messaggio che mostra il desiderio della coppia di ritrovarsi presto, superando le difficoltà logistiche.

Anche Chiara ha voluto celebrare l’occasione con parole dolci: “3 mesi di noi. Di piccoli gesti, complicità, risate sincere e tanto amore che cresce ogni giorno. Te amo mucho”. Parole che smentiscono le recenti voci di crisi e confermano la solidità del loro legame. I due si mostrano più uniti che mai, felici e innamorati, per la gioia dei tanti fan che li sostengono fin dai tempi del Grande Fratello.

Se tra Chiara e Alfonso la storia va a gonfie vele, al momento invece è una incognita quella tra la coppia e Zeudi Di Palma. Il terzetto di amici si era rivisto subito dopo la fine del Grande Fratello per una serata insieme a Napoli. Da poco però alcuni utenti su X hanno notato che Zeudi avrebbe tolto il segui ad Alfonso. Un gesto che non poteva passare inosservato. AL momento non si conoscono le ragioni che avrebbero spinto Zeudi ha interrompere i rapporti via web, ma sicuramente nei prossimi giorni qualcosa uscirò fuori.