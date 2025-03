Bomba gossip sul conto di Sophie Codegoni. L’ex concorrente del GF Vip 6 avrebbe un nuovo fidanzato, dopo la burrascosa relazione con Alessandro Basciano finita malamente. Ricordiamo che i due hanno anche avuto una figlia, ma il rapporto tra gli ex gieffini non è affatto buono, infatti lei ha anche presentato una denuncia contro il deejay per il reato di stalking.

Adesso per Sophie Codegoni il lato sentimentale sarebbe migliorato sensibilmente, infatti al suo fianco avrebbe un calciatore. Il nuovo presunto fidanzato di Sophie Codegoni sarebbe l’atleta che milita in una delle squadre più importanti della Serie A italiana. A confermare tutto è stata una delle maggiori esperte di gossip.

Sophie Codegoni, il nuovo fidanzato sarebbe il famoso calciatore: chi è

L’influencer Deianira Marzano aveva già anticipato così la notizia: “Nuova coppia, lei ex GF e lui calciatore!“. Poi ci ha pensato una follower a tirare fuori il nome di Sophie Codegoni e quello del giocatore. Andiamo a vedere insieme chi avrebbe conquistato il cuore dell’ex tronista di Uomini e Donne.

La follower di Deianira ha scritto: “Sophie e Nicolò Fagioli?”. E la Marzano ha scritto: “Yes, così pare”. Quindi, si sarebbe legata al calciatore della Fiorentina, che gioca nel ruolo di centrocampista. Ancora non ci sono foto di coppia o avvistamenti, ma ben presto potrebbero essercene se la relazione dovesse proseguire con fortuna.

Nicolò Fagioli, 24 anni, è approdato a Firenze lo scorso mese di gennaio. In precedenza aveva giocato per tre anni con la maglia della Juventus. Ha anche 7 apparizioni con la nazionale italiana. Nel 2023 ha subito una squalifica per scommesse e ha accettato di curare la sua ludopatia.