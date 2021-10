Shiloh Jolie Pitt è la figlia oggi 15enne di Angelina Jolie e Brad Pitt. Sin da piccola era evidente che avesse ereditato la bellezza dei famosi genitori. Labbra carnose come la mamma, capelli biondi e occhi chiari come il papà, ha partecipato alla presentazione del film Eternals, in California, con l’attrice e i fratelli al gran completo. Abituata sin da bambina a stare sotto i riflettori, crescendo ha attirato l’attenzione dei media per un’altra ragione: aveva dichiarato di non riconoscersi nel genere femminile e per un lungo periodo ha preferito indossare abiti maschili e cravatte.

In tenera età Shiloh Jolie Pitt ha fatto coming out come “gender variant”, persone la cui modalità di espressione del genere differisce da ciò che ci si aspetterebbe in base al loro sesso biologico. Angelina e Brad non hanno mai fatto mistero della cosa: da subito, fin dalle prime manifestazioni maschili della figlia lo hanno raccontato tranquillamente ai media, lasciando che lei si vestisse, mostrasse e comportasse come voleva.

Shiloh, com’è cambiata la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt

Angelina Jolie e Brad Pitt hanno dunque sempre supportato e sostenuto la figlia, anche nella decisione di chiamarsi John. Si è parlato molto della presunta varianza di genere di Shiloh Jolie Pitt che secondo un’agenzia di stampa francese avrebbe iniziato a 11 anni una cura ormonale per bloccare lo sviluppo biologico dei caratteri femminili del suo corpo. Una notizia, questa, poi smentita dai divi di Hollywood.





In questi ultimi anni Shiloh Jolie Pitt ha continuato a rivendicare con orgoglio e sotto i riflettori la sua identità maschile ma alla prima del film Eternal ha abbandonati tute e completi maschili e indossato un abito vintage della mamma. Come detto, c’era tutta la famiglia all’evento. Angelina ha indossato un abito fluttuante marrone di Balmain e gioielli vistosi come bracciali, anelli d’oro e una originale fascia dorata sul volto.

I figli vestiti in coordinato, con abiti dai toni neutri o in total black. Mancava solo Pax, che oggi ha 17 anni ma ecco Maddox, 20 anni, Zahara, 16, e i gemelli 13enni Vivienne e Knox. Ma l’attenzione di tutti si è concentrata appunto su Shiloh Jolie Pitt, diventata una splendida adolescente. Ha stupito tutti lasciando a casa gli abiti maschili per un abito da sera beige della madre proprio come la sorella Zahara, e portando i capelli raccolti in uno chignon.