È da poco tornato in tv il GF Vip di Alfonso Signorini, con una nuova e già scoppiettante edizione, ma oggi riflettori accesi su quello che fu il Grande Fratello “originale”, quello dei ‘Nip’ per intenderci. Sono anni ormai che questa formula è stata sostituita con concorrenti già più o meno noti al pubblico di Canale 5, ma sono diversi gli ex gieffini che continuano a far parlare di loro.

C’è chi, dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, ha proseguito la strada del mondo dello spettacolo (pensate a Luca Argentero) e chi invece è tornato alla vita di sempre. Ma spesso sono le belle notizie a far ricordare ai fan questo o quell’ex inquilino. Ed è proprio questo il nostro caso perché è da poco arrivato l’annuncio di una dolce attesa. Bisogna tornare indietro nel tempo, all’edizione del GF numero 11 per la precisione, quando trionfò il modello e pr Andrea Hirai Cocco.

Fiocco rosa al GF: l’ex concorrente è incinta

In quell’edizione c’era anche Sheila Capodanno. Era molto amata dal pubblico ma non è riuscita ad andare oltre il 50esimo giorno, concludendo quindi anzitempo la sua avventura. All’epoca 28enne, scrive Novella 2000, con gli anni la gieffina non è cambiata molto dal punto di vista dell’aspetto fisico e sui social non manca occasione di sfoggiare il suo dolce sorriso.





Ed è proprio in queste ore che Sheila Capodanno ha voluto condividere con i suoi follower una grande gioia: l’arrivo di un bimbo. Anzi, bimba. Su Instagram ha postato un collage e una sua foto singola dove si lascia immortalare con il compagno Bruno Gregianin e accanto l’ecografia della bambina che porta in grembo; poi una da sola in cui si vede bene il pancino.

Sheila Capodanno fa poi sapere nella didascalia del post di essere in attesa di un fiocco rosa: “Baby girl coming soon”, scrive la ex gieffina che dopo il reality si era trasferita a Londra, dedicandosi al suo blog e alla scrittura del libro, Sheilaful. Sotto al post tanti cuori e congratulazioni, anche da Guendalina Tavassi, che ha condiviso con lei l’avventura nella Casa. Auguri!