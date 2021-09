Stavolta Sharon Stone è proprio andata oltre ogni limite e ha incantato tutti, grazie ad alcune foto incredibili che l’hanno ritratta in topless. A 63 anni suonati la super attrice internazionale ha fatto impallidire le ventenni per la sua forma fisica eccezionale. Una vacanza decisamente da bollino rosso, che ha visto la donna grande protagonista senza alcun imbarazzo. A pubblicare in esclusiva le foto ci ha pensato il settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini e le stesse hanno subito fatto il giro della rete.

Nell’ultimo periodo era finita al centro dell’attenzione per la terribile storia del nipotino River, che purtroppo non ce l’ha fatta. Sharon Stone, che per quasi una settimana era stata in vacanza a Venezia, non aveva potuto partecipare alla sfilata di alta moda di Dolce & Gabbana in piazza San Marco dove era una delle ospiti più attese insieme a Jennifer Lopez. Erano stati gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana a dare l’annuncio durante la presentazione della collezione di alta moda all’hotel Monaco.

Sharon Stone è andata in vacanza e si è goduta dei giorni indimenticabili in Costa Azzurra insieme all’amico stylist Paris Libby, con il quale ha un rapporto straordinario dal 1992. L’attrice si è presentata con un bellissimo cappello e degli occhiali scuri, mentre il suo costume è stato abbassato fino ai suoi fianchi lasciando scoperta la parte di sopra. Così facendo, ha permesso di far ammirare a tutti i suoi fan un décolleté da urlo, che ha veramente conquistato tutti coloro che la amano.





I paparazzi hanno fatto un vero e proprio colpaccio, riprendendo Sharon Stone nell’apice della sua bellezza. Il suo seno incantevole e privo di imperfezioni ha colto nel segno. Eppure recentemente aveva detto sul décolleté: “Quando mi fu tolta la benda ho scoperto di avere una coppa in più di misura. Aveva fatto dei cambiamenti al mio corpo senza il mio consenso”. Si era infatti sottoposta ad un’operazione per eliminare alcuni tumori benigni ed aveva fatto questa inaspettata scoperta.

Nei mesi scorsi è anche venuto fuori che Sharon Stone abbia Anche se i primi ad aver ricevuto la notizia sono stati quelli di ‘Page Six’, sempre abili in queste occasioni: “Le spie di Page Six hanno pizzicato la Stone, 63 anni, e RMR, 25, in vari appuntamenti insieme a Los Angeles. La scorsa settimana sono stati visti da Delilah e The Highlight Room, mentre si scatenavano con musica hip hop”.