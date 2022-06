Una delle coppie più famose e amate in tutto il mondo starebbe per sfasciarsi del tutto. Stiamo parlando di Shakira e Piqué, che sarebbero davvero ai ferri corti. Sono usciti fuori dettagli davvero incredibili su di loro, che sono legati sentimentalmente da ben 11 anni, quindi dal 2011. Nonostante abbiano anche concepito due figli, hanno però preferito non unirsi mai in matrimonio. E adesso sembrerebbe ad un passo l’addio definitivo, visto che lui avrebbe commesso un grave gesto.

Ovviamente mancano le dichiarazioni ufficiali di Shakira e Piqué, ma la fonte della notizia è decisamente molto attendibile e non lascerebbe spazio a molti dubbi. A quanto pare, lui avrebbe già preso una prima importante decisione, infatti sarebbe stato cacciato di casa e non vivrebbe più dove conviveva con la cantante, ma si sarebbe recato nell’area di Muntaner e qui starebbe da solo all’interno di un’abitazione. Ma, come trapelato, ci sarebbe anche un tradimento dietro la possibile profonda crisi. In Italia invece, a proposito di tradimento, fa discutere la vicenda legata ad Arisa e Vito Coppola.





Shakira e Piqué in crisi? Spunta fuori un tradimento

A sganciare la bomba su Shakira e Piqué ci ha pensato il giornale El Periòdico, che ha dunque fornito tutti i particolari legati alle presunte motivazioni che hanno indotto l’artista a non voler probabilmente più proseguire la relazione con il calciatore del Barcellona. Il difensore l’avrebbe infatti tradita con un’altra donna e c’è anche di più, perché Piqué avrebbe anche delle abitudini non proprio da persona fidanzata. Infatti, si recherebbe in alcuni night club e resterebbe lì fino alle prime luci dell’alba.

Quando Piqué è stato dunque scoperto, Shakira non lo avrebbe assolutamente perdonato e lo avrebbe invitato a prendere le sue cose e a lasciare la casa in comune. E c’è anche un altro dettaglio, sottolineato da Novella 2000, che alimenterebbe ancora di più queste indiscrezioni. La cantante è stata in vacanza ad Ibiza, ma insieme a lei pare non ci fosse il compagno. Erano presenti solamente i suoi figli, a testimonianza del fatto che le cose tra di loro non starebbero andando affatto alla grande.

Shakira, dopo essersi lasciata con Antonio De La Rùa, nel 2011 ha cominciato la storia d’amore con Piqué. Il 22 gennaio del 2013 i due sono diventati genitori per la prima volta con la nascita di Milan Piqué Mebarak; poi il 29 gennaio del 2015 è venuto alla luce anche il secondo figlio Sasha. Dopo 11 anni di grande amore, il presunto tradimento del giocatore potrebbe aver messo la parola fine a questa lunghissima relazione sentimentale.

