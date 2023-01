“Finalmente!”. Serena e Pago, questa è la vera gioia: la bellissima notizia

Serena Enardu e Pago, matrimonio vicino. Fatale è stato Temptation Island. Quando i due hanno partecipato al reality delle tentazioni la relazione non ha retto. Era il 2019 e a causa del programma ci furono diversi litigi, alla fine decisero che fosse meglio separarsi. Poi il cantante andò al GF Vip e i due ebbero un incontro proprio nella Casa più spiata d’Italia. Qui sembravano aver raggiunto un compromesso, ma arrivò la rottura definitiva.

Ma evidentemente non era stata detta ancora l’ultima parola sulla loro storia. E così Serena Enardu e Pago hanno deciso di riprovarci. Poco tempo fa Pipol Gossip annunciò: “I due si sono rivisti in primis perché il cantante non ha mai smesso di avere rapporti con il figlio maggiore della Enardu, poi perché forse quel sentimento non si è mai spento”. Adesso arrivano importanti conferme, e sono proprio i diretti interessati a darle.

Leggi anche: “Ora vi dico la verità su Pago”. Serena Enardu, una marea di voci e ora l’annuncio definitivo





Serena e Pago di nuovo insieme: il matrimonio è ad un passo

Il passato tormentato e fatto di alti e bassi sembra definitivamente alle spalle. Serena Enardu e Pago si sono concessi una vacanza ai Caraibi e sembrano più felici che mai. Sicuramente i due hanno raggiunto un nuovo equilibrio, forse partendo anche dagli errori fatti in precedenza. Poco tempo fa il cantante pubblicava una foto dell’ex tronista di UeD in cui scriveva nella didascalia: “Ci son cascato di nuovo”. Poi sono arrivate altre dichiarazioni che sciolgono ogni dubbio.

In una story Pago annuncia l’uscita di un articolo su Chi dedicato proprio a quello che sta succedendo con Serena Enardu. I due si trovano a Santo Domingo e hanno le idee chiarissime sui loro prossimi passi: “È un momento di felicità che abbiamo voluto condividere e che siamo contenti di vivere”. Il cantante è pieno di gioia e nel video lo vediamo intonare “Amici mai” di Antonello Venditti. È proprio vero che “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.

Insomma, sembra manchi davvero poco all’annuncio più importante, quello del matrimonio. Pago d’altronde lo ha detto chiaro e tondo: “Io voglio sposare Serena, ma questo passo ora va programmato”. In uno dei suoi ultimi post la modella sarda scrive: “Le altalene dicono che dopo un basso c’è sempre un alto, e per dimostrarlo ti fanno toccare il cielo con un sorriso”. Entrambi, infine, aggiungono: “Non ci sposeremo domani, anche se ne abbiamo parlato, ma di certo faremo le cose con calma, senza staccarci più. Mai più”.

“Ti sei fatta un trapianto?”. Orrore contro Paola Caruso dopo le foto del compleanno del figlio