“Ora vi dico la verità su Pago”. Serena Enardu, una marea di voci e ora l’annuncio definitivo

Novità su Serena Enardu e Pago e questa sembra essere una conferma definitiva. A parlare in queste ore è stata l’ex tronista di Uomini e Donne, che durante una sua chiacchierata con Casa Pipol ha tentato in tutti i modi di rimanere molto vaga e di non entrare nei dettagli in modo molto preciso, ma alla fine si è lasciata scappare frasi molto importanti che non lasciano spazio a troppe spiegazioni. Ormai ha capito cosa vuole nel suo presente e nel suo futuro e, sebbene abbia provato a tenerlo segreto, tutto sta uscendo alla luce del sole.

Recentemente, Serena Enardu non aveva nominato direttamente Pago ma aveva risposto ad un utente, confermando le voci dell’ultimo periodo. Un fan le aveva chiesto: “L’amore vero torna nonostante mille tempeste?”. “Ebbene sì, se è amore vero torna ed è sempre più forte, più stravolgente, più emozionante. Se due persone si appartengono non c’è niente e nessuno che può impedire a queste persone di stare insieme. È una questione di destino, di appartenenza”, aveva risposto Serena facendo intuire che parlasse proprio del cantante.

Serena Enardu e Pago di nuovo insieme: “Sì a lui tutta la vita”

Nel dialogo con Casa Pipol, Serena Enardu ha iniziato così non soffermandosi su Pago in modo esplicito, ma facendo comprendere che stesse parlando dell’artista: “Saprai che ci sono dei momenti in cui una persona vuole tenersi un po’ riservata, la mia vita è sempre stata abbastanza pubblica, però si arriva ad un certo punto in cui l’esperienza che hai ti porta a volerla tutelare una situazione. È molto bello e divertente all’inizio quando ancora non sai a cosa vai incontro, quando poi la cosa diventa pubblica è bello raccontare perché le cose vanno bene, ma non è sempre così. Diventa un rapporto troppo esposto”.

Poi la Enardu ha aggiunto ancora: “Da un po’ di tempo a questa parte con tutte le esperienze che ho avuto cerco di tenere la mia vita privata molto riservata, con tutto il mio entourage, già diventa complicato spiegare a me stessa quando le cose non vanno bene, spiegarle agli altri risulta quasi impossibile. I rapporti d’amore sono molto particolari, non ci sono solo discese. Nozze? Credo che due persone che stanno insieme e si amano si sposano ogni giorno. Non è necessario firmare un contratto, sì a Pago tutta la vita”, ha chiosato a Casa Pipol.

Si resta comunque ancora in attesa di eventuali dichiarazioni di Pago, che ha scelto il riserbo e il silenzio assoluto fino a questo momento. Lui è stato unito in matrimonio con Miriana Trevisan dal 2003 al 2006. Poi nel 2008 è ritornato insieme alla showgirl, prima di dirle addio nel 2013. Hanno un figlio insieme. Poi ha avuto la relazione con Serena Enardu, che ora sarebbe ripartita.