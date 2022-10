Serena Enardu e Pago, quindi era tutto vero. L’influencer e il cantante non sono ancora usciti allo scoperto ma adesso il ritorno di fiamma può considerarsi ufficiale. Dopo quello di Belen Rodriguez e Stefano De Martino e in una marea di addii vip che si sono susseguiti in questi ultimi mesi, anche loro hanno deciso di dare una seconda chance al loro rapporto.

Storia lunga e altrettanto burrascosa, quella di Serena e Pago. La partecipazione a Temptation Island Vip aveva già messo a dura prova la loro relazione, al punto che al falò finale avevano deciso di lasciare il programma separati. Poi, dopo pochi mesi, lui è entrato al GF Vip e il primo ritorno di fiamma.

Serena Enardu e Pago, “L’amore vero torna sempre”

Ma tempo pochi mesi e un altro addio, che sembrava definitivo. Dopo la separazione da Pago, Serena Enardu si è concentrata sulla famiglia e in particolare su Tommaso, il figlio avuto da una precedente relazione. Pago, invece, ha speso le sue migliori energie sulla carriera, partecipando ad esempio a Tale e Quale Show dove ha ottenuto un grande successo.

Ora, dopo un lungo periodo di separazione, avvenuta con precisione nel 2020, i due si sono rivisti e hanno scelto di riprovarci. La voce, arrivata in modo totalmente inaspettato, ha presto fatto il giro della rete e adesso una pseudo conferma arriva proprio da lei, che ha risposto a questa domanda di un fan: “L’amore vero torna nonostante mille tempeste?”.

“Ebbene sì, se è amore vero torna ed è sempre più forte, più stravolgente, più emozionante. Se due persone si appartengono non c’è niente e nessuno che può impedire a queste persone di stare insieme. È una questione di destino, di appartenenza”, le parole chiarissime di Serena Enardu. Pago, invece, per ora non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Tutti ora aspettano la prima foto insieme.