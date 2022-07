Per il ciclo “non è mai troppo tardi”, Diego Daddi diplomato a 38 anni. L’ex protagonista di UeD e ad oggi marito di Elga Enardu ha da qualche ora raggiunto questo traguardo importante: si è diplomato in ragioneria. Certamente in ritardo rispetto alla norma, ma va detto che l’ex corteggiatore non ha avuto un’infanzia e un’adolescenza come tutti.

Diego Daddi, originario di Salerno, non ha mai conosciuto il papà e ha perso la mamma quando era ancora un bambino. Cresciuto dalle nonne e dagli zii e ha abbandonato presto la scuola per dedicarsi al calcio e inseguire il suo sogno più grande, cioè quello di sfondare nel mondo del pallone come portiere.





Diego Daddi diplomato a 38 anni, scoppia la polemica

Com’è noto, le cose non sono andate proprio così. La sua carriera come portiere non è arrivata ai massimi livelli come sperato e a un certo punto Diego Daddi ha dovuto smettere di giocare. Ma è diventato comunque famoso anche se in altri ambiti: la popolarità è arrivata grazie a UeD, programma che gli ha cambiato la vita privata e professionale.

Ma oggi, a distanza di anni, Diego Daddi ha deciso di riprendere in mano gli studi e diplomarsi. Una decisione che merita un grande rispetto ma che inevitabilmente ha sollevato anche critiche. A detta della cognata, Serena Enardu, che è andata a prendere lui e la sorella in aeroporto dopo il diploma, diversi hanno trovato assurda questa scelta arrivata alla soglia dei 40 anni.

Serena Enardu ha difeso a spada tratta Diego Daddi e tra le Storie ricordato ai suoi follower più criticoni che si può sempre ricominciare e riprendere in mano vecchi sogni e vecchi obiettivi come il diploma che per una qualsiasi ragione non è stato preso prima. E in questi casi l’età non conta proprio un bel niente.

