“Sta con lui!”. Serena Enardu, lo scoop è servito. Dopo Pago arriva la voce sul flirt con il famoso sportivo. E il gossip s’infiamma

Dopo numerosi tentativi la loro storia è finita e i fan hanno dovuto rassegnarsi. Tra Serena Enardu e Pago la relazione ha conosciuto tanti alti e bassi. Dopo l’ennesima rottura era stata proprio l’ex gieffina a rivelare: “Io e Pago è un pochino che abbiamo riiniziato ad avere un contatto. Anzi, proprio iniziato un nuovo percorso di riavvicinamento che non vogliamo etichettare in nessun modo. Perché è un vero e proprio esperimento su di noi”.

Sembra la volta buona per superare le distanze e le incomprensioni, ma così non è stato. Proprio Serena sul suo profilo Instagram ha fatto sapere che è finita con Pago: “Mi dispiace di aver fatto quella Storia, tempo fa, in cui vi coinvolgevo in un ritorno”. Poi ha chiesto un po’ di privacy: “Non voglio rovinare la carriera di nessuno facendo dei gossip. Vorrei che questo argomento fosse chiuso”. E ha affermato di voler rimanere single.

Adesso a parlare di una possibile nuova storia per l’ex tronista di Uomini e Donne è l’esperta di gossip Deianira Marzano. Da una delle ultime story pubblicate sembrerebbe non esserci alcun dubbio. Infatti sotto a una foto di Serena Enardu che fa il nome di Jorge Lorenzo, il campione di motociclismo, leggiamo: “Il nuovo amore dell’Enardu? Dalle sue parole e linguetta pare ci sia qualcosa o no? Ha puntato più in alto stavolta. Finalmente avrà l’appartamento tanto sognato a Milano e non si annoierà ad andare a vedere gare di moto gp mentre i concerti prima erano noiosi”.





Insomma Deianira Marzano lo chiede apertamente: “Possibile nuova coppia?”. Tutto nasce da due scatti con inquadrature molto simili di Jorge Lorenzo e Serena Enardu. E poi quest’ultima risponde ad una domanda sul motociclista con una faccina che sembra essere allusiva. Dunque dopo Pago Serena potrebbe aver davvero voltato pagina. Attendiamo conferme o smentite da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Ebbene, a poche ore dalla notizia sulla sua possibile relazione con il motociclista Jorge Lorenzo Serena Enardu ha smentito categoricamente. Lo ha fatto con una story pubblicata sabato 4 settembre. Non c’è nessuna storia al momento, nessun flirt. Serena ha semplicemente spiegato di aver conosciuto Jorge da poco e che tra lui e il figlio Tommaso è nata una bella amicizia.