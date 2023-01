Ansia e preoccupazione sui social dopo le parole di Selvaggia Lucarelli, infatti in tanti hanno pensato che fosse morto un vip. Lei ha voluto dedicare un bellissimo post ad un suo caro amico, ma le sue parole sono state mal interpretate dai fan del giudice di Ballando con le stelle, che è stata costretta a correre ai ripari per evitare che si diffondesse con ancora più forza quel messaggio. Nonostante la sua rettifica, sono rimasti diversi commenti degli utenti, che si sono spaventati per quelle parole della donna.

A proposito di Selvaggia Lucarelli, prima di parlarvi delle preoccupazioni dei fan che avevano ipotizzato che fosse morto un vip, sono uscite fuori notizia sul suo futuro nel programma di Milly Carlucci. Il settimanale Oggi ha reso noti alcuni rumors proprio sul conto di Selvaggia. A quanto pare c’è qualcuno interessato a prendere il suo posto. Si tratta di una vecchia conoscenza di Ballando con le Stelle: parliamo infatti dell’ex ballerina Sara Di Vaira. Nell’edizione 2022 è stata commentatrice dello show ricoprendo il ruolo di ‘tribuno’.

Leggi anche: Selvaggia Lucarelli, il figlio Leon è maggiorenne. Foto della famiglia al completo





Selvaggia Lucarelli, gaffe: fan pensavano fosse morto un vip

Nelle scorse ore Selvaggia Lucarelli, ovviamente senza rendersene conto, ha fatto mettere in ansia i suoi follower, che avevano temuto fosse morto un vip della tv, dato che lei aveva pubblicato un’immagine insieme a lui scrivendo anche: “Ciao Max“. Poi ha cambiato il messaggio del post, scrivendo: “Nessuno lo sa, ma le prime prove con ‘i pacchi’ le ha fatte con me. Avevi già talento Max!”. E ha evitato di salutarlo col ciao per stoppare le voci incontrollate legate ad un decesso del conduttore televisivo, che sono state subito smentite.

Alcuni avevano pensato che ci fosse stata la dipartita di Max Giusti, invece fortunatamente lui è vivo e vegeto e da parte di Selvaggia Lucarelli c’era stata semplicemente voglia di pubblicare un post amarcord per ricordare quel momento trascorso con lui. E gli utenti hanno commentato: “Ma solo io ho pensato che ci avesse lasciato?”, “Ci hai fatto prendere un colpo”, “Sì, ma chiarisci che non è mancato. Che colpo”, “Ho pensato che fosse morto”. Invece poi tutto è tornato alla normalità con la rettifica della donna.

Max Giusti è un conduttore e comico italiano. Nel 2021 e 2022 ha presentato Guess My Age – Indovina l’età su Tv8, mentre nel 2021 è stato anche un concorrente de Il cantante mascherato. A Guess My Age ha sostituito Enrico Papi, che adesso lavora a Mediaset.