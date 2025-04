Il grande giorno, alla fine, arriverà. Dopo nove anni di relazione, Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli hanno deciso di sposarsi. A dare l’annuncio, in modo tanto ironico quanto sincero, è stata la stessa Lucarelli durante un’intervista nel podcast Hot Ones Italia, condotto da Alessandro Cattelan, in uscita venerdì 4 aprile su RaiPlay. La giornalista e opinionista, nota per la sua verve pungente, si è lasciata andare a un racconto personale che svela una proposta di matrimonio tutt’altro che convenzionale. “Dopo pochi giorni che ci eravamo conosciuti gli ho chiesto di sposarci e fare un figlio.

>>“Sorpresa per voi: guardate con chi sto”. Lorenzo, che serata dopo il Grande Fratello: così festeggia il ritorno a casa

Avevo 41 anni e la sensazione che fosse adesso o mai più”, ha raccontato. Ma Lorenzo, prudente, declinò. Da lì, una promessa d’orgoglio: mai più riproporlo. E così è stato… fino ad ora. Complice una riflessione in aereo – e forse qualche pensiero sulla successione patrimoniale – Selvaggia ha risollevato la questione: “Gli ho detto che se morissi tutto quello che ho andrebbe a mio figlio Leon, che nemmeno mi scrive”.





Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli hanno deciso di sposarsi

“E poi gli ho ricordato della casa in Puglia, proprio davanti a una chiesa… Potremmo organizzare lì una festa pazzesca, tra pizzica, taralli, Albano, Emma e i Negramaro. Altro che i compleanni di Madonna in Puglia!”. E sembra che Biagiarelli, stavolta, abbia detto sì.Tra risate e salse piccantissime – rigorosamente in versione vegana – Selvaggia ha condiviso anche dettagli esilaranti sulla convivenza con Lorenzo, un equilibrio fatto di esplosioni emotive e silenzi strategici.

“Quando mi arrabbio, lui si finge morto. Nessuna reazione, neanche un respiro. Come mio padre, che da giovane sembrava sordo per non sentire mia madre. Lorenzo si rifugia in bagno, chiude a doppia mandata, e io divento una belva”. Un teatrino familiare che, nonostante le scintille, funziona. “Abbiamo trovato il nostro equilibrio”, dice con un sorriso.

Tra un morso e l’altro, Lucarelli ha affrontato anche la questione del suo ruolo in tv, e del continuo bilanciamento tra giornalismo e intrattenimento. “Per un periodo ho vissuto il mio ruolo a Ballando con le stelle come un problema. Avevo il complesso di me stessa, la sindrome dell’impostore. Pensavo di ottenere più di quanto meritassi. Ma questo mi salva: mi tiene in movimento, mi spinge a prepararmi”. E rivela di essersi studiata anche i nomi dei peperoncini più famosi del mondo, prima di partecipare alla puntata.

La svolta è arrivata quando ha smesso di dirsi “no”. “Per tanto tempo mi sono negata la leggerezza. Poi ho capito che non era giusto punirsi. Tutti abbiamo diritto a coltivare il lato leggero della vita. Il mainstream può essere anche divertente”. E, a chi sperava di vederla lasciare il programma di Milly Carlucci, risponde chiaro: “Sarò a Ballando anche il prossimo anno. Non lascio il mio posto vacante”. Dal matrimonio in Puglia al peperoncino, passando per i silenzi strategici del compagno e l’amore per la tv: Selvaggia Lucarelli si racconta come non mai. Ironica, pungente, ma sempre profondamente autentica.