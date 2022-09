Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo le parole dell’ex Pupone ecco che nella polemica entra anche Selvaggia Lucarelli. L’intervista che il campione ha rilasciato al Corriere della Sera non è piaciuta alla giornalista che ha attacco con un post su Twitter. Selvaggia, del resto, è una che non fa sconti e non era stata meno morbida con Ilary quando, in estate, il caso era esploso. “A me spiace per Ilary e Totti perché mi sono molto simpatici entrambi e non mi interessa l’aspetto pruriginoso della vicenda”.



“Però visto che faccio la giornalista una cosa la voglio dire: per quanto non abbia apprezzato lo scavare nei tradimenti, la notizia della loro crisi e della separazione alle porte era vera. Ti possono non piacere l’indelicatezza e l’eccesso di dettagli con cui viene data, ma se sai che è vera, questa smentita piccata, con insulto ai giornali (aveva anche fatto i nomi, li ho tagliati) francamente è pessima”.





Selvaggia Lucarelli durissima con Totti dopo le rivelazioni su Ilary



E ancora: “Se ti dispiace per i tuoi figli, se li vuoi proteggere, puoi dire “mi spiace molto per quello che sto leggendo, sono questioni private che vorrei risolvere nell’intimità della mia famiglia, tutelando il più possibile i miei figli. Vi chiedo di tenerne conto, grazie”. E magari, se vuoi proteggerti e proteggere, eviti pure di sederti in un salotto tv. I giornali fanno il loro lavoro, che è dare una notizia. Si può discutere sul come viene data, ma non sulla legittimità di darla”. (Leggi anche “Guardate bene…”. Ilary Blasi massacrata dalla vip. Dettaglio vietato sulla foto e c’è il finimondo)



Ora usa la stessa moneta con l’ex capitano della Roma. “L’intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, autogossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie per 20 anni, e una strategia pessima, che qualsiasi amico o consulente di buon senso gli avrebbe dovuto sconsigliare. Fortuna che si dovevano proteggere i figli”.



Quindi conclude: “Era perfino meglio quando parlava Alex Nuccetelli”. Nell’intervista Totti ha parlato anche di alcuni colpi bassi che lo hanno esasperato. “Ilary mi ha portato via la mia collezione di orologi, ci sono anche alcuni Rolex di grande valore. Mi ha fatto seguire da un investigatore privato, mi hanno messo le cimici in macchina”.

