A È sempre Mezzogiorno non c’è stato solo l’imprevisto del merlo. Antonella Clerici ha parlato anche della figlia Maelle, nata nel 2009 dalla relazione con l’ex compagno Eddy Amrtens. Nell’ultima puntata del 10 aprile la conduttrice ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro ai genitori, affrontando con decisione il tema dell’educazione e del controllo nell’uso della tecnologia da parte dei più giovani.

Più volte, durante le sue dirette, Antonella Clerici ha condiviso pensieri su ciò che non permette a sua figlia, ciò che la preoccupa e ciò che, secondo lei, dovrebbe cambiare, magari con il supporto di normative comuni e regole più rigide. L’occasione per tornare sull’argomento è arrivata grazie a una campagna sull’educazione digitale promossa in collaborazione con la Rai.

Il messaggio di Antonella Clerici sull’educazione della figlia Maelle

In questo contesto, Clerici ha spiegato con fermezza che sua figlia non può utilizzare il cellulare durante le lezioni scolastiche. “Vorrei sensibilizzarvi su questa campagna che è promossa in collaborazione con la Rai sull’educazione digitale perché è una cosa importante. Perché sapete che aumenta il tempo che i nostri ragazzi soprattutto giovani stanno quotidianamente davanti al tablet ed è fondamentale che siano consapevoli dei rischi e che soprattutto sappiano come affrontarli”.

Con queste parole ha introdotto il tema, che era previsto in scaletta, ma il suo messaggio si è trasformato in un appello sentito rivolto in particolare ai genitori di adolescenti. Conosce bene la situazione, essendo madre di Maelle, oggi nel pieno dell’adolescenza. E anche se la ragazza rispetta le regole, secondo Clerici serve un intervento più deciso anche da parte degli insegnanti.

“Da anni Save the Children è al lavoro per promuovere i diritti i di bambini e di adolescenti in particolare, rafforzare l’alleanza genitori e scuola ed è possibile scaricare dal sito la guida di Save the Children che offre spunti pratici e anche regole da seguire. Grazie quindi a Save the Children ma grazie anche al fatto che noi insomma coi nostri figli ogni tanto dobbiamo chiudere questa cosa qui ad esempio se vedo mia figlia che è online a scuola eh sì non sai che cosa succede”.

Un avvertimento chiaro a Maelle, che già conosce le regole stabilite dalla madre. Ma il discorso si allarga anche al mondo della scuola. Clerici si rivolge direttamente al corpo docente, sottolineando l’importanza di un intervento deciso: “Magari anche agli insegnanti dico di avere il coraggio finché non hanno 18 anni, poi li entra un’altra procedura, ma appena entrano a scuola di ritirare i telefoni perché secondo me questa è una buonissima regola in modo che l’attenzione è tutta per le lezioni”.

