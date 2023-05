Bufera su Cecilia Rodriguez, finita nel mirino degli hater per alcune immagini postate sul suo profilo Instagram. Le critiche sono giunte immediate quando ha fatto vedere alcune foto, che la ritraevano durante un momento importante. Ma non tutti hanno apprezzato quella sua attività social, infatti ha ricevuto diversi commenti decisamente poco piacevoli. E per la sorella di Belen sono state sicuramente ore non certamente entusiasmanti.

Ma purtroppo, come spesso accade ai vip, anche Cecilia Rodriguez è finita nel tritacarne del web. Critiche a sorpresa sotto diverse sue foto che hanno fatto il giro della rete. Pensava di poter ottenere solamente dei complimenti, data anche la sua grande bellezza, invece si è dovuta sì accontentare di qualche complimento, ma ha dovuto fare i conti con attacchi improvvisi. E ora si aspetta una sua reazione ufficiale.

Cecilia Rodriguez, forti critiche dopo la pubblicazione di alcune foto

Cecilia Rodriguez si è recata in un luogo suggestivo, che tutti sognano di raggiungere nella propria vita. Lei ci è riuscita, ma nonostante questo non è stato accolto favorevolmente il suo post. Le critiche sotto le sue foto sono diventate immediatamente virali, ma da parte della ragazza non sono arrivate finora repliche. Lei ha semplicemente scritto nella didascalia: “Felice e onorata di essere qui anche quest’anno con la famiglia di Kilian Paris e Kilian Hennessy”.

La sorella di Belen Rodriguez è andata al Festival di Cannes ed è bastata solamente la sua presenza a scatenare gli odiatori del web. Infatti, i commenti più sferzanti sono stati i seguenti, come riportato dal sito Leggo: “Ma chi ti credi di essere?”, “Sei andata a Cannes in mutande”, “Scusa, ma che film hai fatto per essere a Cannes?“. Fortunatamente, ci sono da segnalare anche messaggi di supporto da parte dei suoi numerosi follower Instagram.

I complimenti sono stati invece questi: “Spettacolare”, “Sei bellissima”, “La stella più bella sei tu”, “Sei semplicemente fantastica”, “Cecilia, sei una persona speciale e hai il cuore pieno di sogni. Vivi l’incantevole magia che ti regala la vita”.