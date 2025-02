“Ho pianto…”. Giorgia a Sanremo 2025, il famoso papà interviene sul Festival

Giulio Todrani, il papà di Giorgia, ha vissuto un momento di grande emozione durante l’esibizione della figlia al Festival di Sanremo. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, ha raccontato di aver pianto ascoltando per la prima volta il brano “La cura per me”, con cui Giorgia ha incantato il pubblico dell’Ariston.

“È stata una bellissima sorpresa, non avevo sentito la canzone. È stata un’emozione incredibile, ho pianto”, ha confessato con la voce carica di emozione. Il brano tocca un tema molto personale per la cantante: la paura del buio, un sentimento che l’ha accompagnata fin dall’infanzia. “Giorgia da piccola aveva paura del buio. Mi sono sentito molto in colpa perché io non lo sapevo. Se lo avessi saputo, avrei fatto qualcosa”, ha raccontato Todrani, riflettendo su quanto espresso dalla figlia nel testo della canzone.

Anche la conduttrice Caterina Balivo ha sottolineato il successo della performance, rivelando che il picco di ascolti della serata è stato proprio durante l’esibizione di Giorgia. “C’ero pure io davanti alla televisione”, ha aggiunto il papà della cantante, emozionato nel vedere ancora una volta la figlia brillare sul palco di Sanremo. “Questa mattina le ho mandato un messaggio e lei mi ha detto di esser molto contenta della performance anche se era molto molto emozionata”.

Todrani ha poi voluto ridimensionare le aspettative di chi già vede Giorgia vincitrice del Festival: “Ogni volta che partecipa a Sanremo è data per vincitrice, ma ha vinto solo nel ’95” Il legame tra padre e figlia va ben oltre la semplice affinità familiare. Giulio Todrani è stato un punto di riferimento per Giorgia fin da piccola, introducendola nel mondo della musica. Cantante affermato tra gli anni ’60 e ’70, ha fatto parte del duo Juli & Julie e del gruppo blues “Io vorrei la pelle nera”. Fu proprio con lui che Giorgia mosse i primi passi nel mondo dello spettacolo, dimostrando già da giovanissima un talento straordinario.

Oggi, con una carriera consolidata e un pubblico che continua ad amarla, Giorgia porta sul palco non solo la sua voce straordinaria, ma anche le emozioni più intime, trasformandole in musica capace di toccare il cuore di tutti, a partire da quello di suo padre.