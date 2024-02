Sanremo 2024, lo riconoscete? Ebbene, a distanza di un anno torna l’appuntamento televisivo più atteso di sempre sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. E con il passare del tempo si cresce: il figlio di Amadeus ha lasciato senza parole, conquistando il cuore di tutti. Il conduttore non è solito mostrare il figlio sui social, ma quando accade le luci dei riflettori non possono che restare accese su Josè. Ecco com’è diventato.

Com’è diventato il figlio di Amadeus. Josè oggi ha la bellezza di 15 anni compiuti e a distanza di poco tempo è andato incontro a un cambiamento drastico che lo rende quasi del tutto irriconoscibile. Tutti ricorderanno quando Josè ha fatto la sua apparizione davanti alle telecamere appena 11enne.

Com’è diventato il figlio di Amadeus. I fan restano senza parole: “Praticamente il figlio di Amadeus ha fatto le elementari all’Ariston”

Josè Alberto Sebastiani, questo il nome completo del primogenito della coppia Ama-Civitillo, l’amore di mamma e papà che colgono ogni occasione per mostrare al pubblico la loro intesa e complicità. E papà Amadeus, com’è noto, interessa Josè anche in previsione delle fasi organizzative del festival: un modo per creare un momento significativo nel rapporto padre-figlio, anche quando gli impegni lavorativi possono prendere il sopravvento.

Ovviamente anche nel corso dell’attuale edizione del Festival di Sanremo 2024m Josè ha fatto la sua apparizione davanti al pubblico e come volevasi dimostrare ha sicuramente colpito l’attenzione. Sui social sono stati immancabili le osservazioni e i commenti degli utenti a tal proposito. Ecco alcune considerazioni raccolte sui social.

Di questo passo il figlio di Amadeus ci diventa nonno a Sanremo. #Sanremo24 pic.twitter.com/QNHDGT5GqU — Soleil Sorge Fan Club (@SoleilSorgeFan) February 6, 2024

“L’abbiamo letteralmente visto crescere”, fa notare qualcuno. “Mi sono sentito vecchio”, aggiunge l’utente. “Josè è un po’ il figlio di tutti”, osservano, per arrivare persino a chi con ironia afferma: “Praticamente il figlio di Amadeus ha fatto le elementari all’Ariston“. E ancora: “Mi immagino il figlio di Amadeus che si giustifica a scuola dicendo scusate mio padre doveva presentare il festival”, e ancora: “Di questo passo il figlio di Amadeus ci diventa nonno a Sanremo”.