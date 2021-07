“Una tragedia, ho il cuore spezzato”. Samantha De Grenet, dolore immenso dopo aver appreso la notizia

Momento di grande dolore per la showgirl Samanta De Grenet. Ha deciso di utilizzare il suo profilo Instagram ufficiale per dire la sua su uno degli argomenti attuali, che sta davvero gettando tutti nello sconforto più assoluto. Sono stati davvero in tanti ad aver voluto dire la loro su una vicenda gravissima e inaspettata, che ha provocato lacrime e distruzione. E l’ex protagonista del ‘Grande Fratello Vip’ non è potuta restare indifferente e ha voluto scrivere alcune parole ricche di grande commozione.

Recentemente stava giocando a padel e si è fatta male al menisco. Sui social Samantha De Grenet ha informato tutti i suoi follower sulle sue condizioni. Si è mostrata con un paio di stampelle e ha detto: “Dopo visita specialistica dal dottor Stefano Lovati, risonanza magnetica e ancora visita, il responso è: lesione al menisco, all’ osso, al legamento collaterale ed edema…situazione che al momento un intervento non risolverebbe, quindi stampelle col divieto di appoggiare la gamba per 1 mese e tanta terapia”.

Attraverso il suo profilo social Instagram, Samantha De Grenet ha voluto commentare il disastro che si è verificato in questi giorni in Sardegna. Oltre 20 mila ettari sono andati in fumo a causa di incendi devastanti, che hanno colpito soprattutto la provincia di Oristano. Al momento è stato dichiarato lo stato di emergenza e si è al lavoro per quantificare i danni subiti dalle persone. L’ipotesi più plausibile è che siano entrati in azione alcuni piromani, sulle cui tracce si sarebbero adesso messe le forze dell’ordine.





Queste le parole scritte da Samantha De Grenet in una storia Instagram: “Ho il cuore in pezzi! Una terra che conosco e che amo è in fiamme! Ho visto immagini che mai avrei voluto vedere…Una vera tragedia, un disastro ambientale dove tanti animali hanno perso la vita! Sono vicina alla popolazione e a coloro che tanto hanno perso, e prego tutti quelli che ne hanno la possibilità di aiutare come possono. #noisiamolasardegna”. E ovviamente in tanti avranno risposto all’ex gieffina, colpita nell’animo dalla notizia.

Anche Barbara D’Urso, tra gli altri, ha commentato gli incendi in Sardegna: “Sono sconvolta dalle immagini che arrivano dalla Sardegna…Questo è un disastro…Amici sardi vi sono vicina…Grazie ai volontari e ai soccorritori che si stanno occupando della cittadinanza e degli animali”. Infatti, un bel po’ di bestiame è purtroppo deceduto, anche se un pastore è riuscito fortunatamente a salvare 400 pecore.