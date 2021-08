“La dovete pagare”. Samantha De Grenet, la rabbia enorme: “Come potete fare una cosa simile?”

Samantha De Grenet furiosa come non mai dopo quello che è successo in questi giorni. Ha affidato il suo forte pensiero al social network Instagram e in particolare ha deciso di dare vita ad una storia per manifestare tutto il suo nervosismo. Ovviamente anche i follower saranno sicuramente rimasti concordi con lei, visto che la situazione sta diventando ormai gravissima e c’è bisogno di fare qualcosa per provare a riportare nei canoni della normalità alcune vicende che stanno segnando l’Italia.

Già alcuni giorni fa si era rattristata moltissimo per gli incendi in Sardegna: “Ho il cuore in pezzi! Una terra che conosco e che amo è in fiamme! Ho visto immagini che mai avrei voluto vedere…Una vera tragedia, un disastro ambientale dove tanti animali hanno perso la vita! Sono vicina alla popolazione e a coloro che tanto hanno perso, e prego tutti quelli che ne hanno la possibilità di aiutare come possono. #noisiamolasardegna”. Ora ha nuovamente voluto commentare ciò che sta succedendo nella nostra penisola.

Alcune regioni italiane sono state colpite da gravissimi incendi e a farne le spese è stata soprattutto la parte meridionale del paese. Ad essere state bersagliate con forza sono state le regioni Puglia, Abruzzo, Sicilia e Sardegna. E ancora una volta Samantha De Grenet si è soffermata su questa grave problematica, invitando le autorità competenti a comminare pene esemplari nei confronti dei piromani. Le sue parole sono anche un vero e proprio grido di allarme, un pensiero comune a tantissimi altri nostri connazionali.





Questo il commento di Samantha De Grenet: “Sardegna, poi Sicilia ed ora Abruzzo e ancora roghi in altre regioni…Ma cosa sta succedendo??? Come si può arrivare a voler distruggere il nostro paese?!?! Ci sono indagini in corso ma i colpevoli devono pagare!!!”. Le forze dell’ordine sono infatti al lavoro per giungere ad una conclusione e per cercare di consegnare alla giustizia i presunti autori di questi gesti contro la natura. E l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ si augura possano essere puniti adeguatamente.

