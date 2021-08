Prima di Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto è scoppiata un’altra amatissima coppia nata a UeD. Quella composta da Alessio Ceniccola e Samantha Curcio. Dopo la scelta, l’ex corteggiatore e l’ex tronista sembravano affiatati e innamoratissimi e per settimane hanno fatto sognare i fan del programma di Maria De Filippi, che hanno adorato questa coppia sin dall’inizio. Poi però il primo ‘intoppo’ con l’uscita delle foto di Alessio con una ragazza mora in discoteca e poco dopo l’addio.

Ma anche se la storia d’amore tra Samantha Curcio e Alessio Cenniccola si è chiusa a doppia mandata tempo fa si torna a parlare di loro per via di un altro scontro a distanza che si è consumato nelle scorse ore, proprio mentre negli studi Elios di Cinecittà proseguono le registrazioni delle prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne. Come detto i due ex sono seguitissimi e non sono sfuggite certe dichiarazioni forti.

Alessio Cennicola e Samantha Curcio di UeD, “Successe cose inaccettabili”

Di fatto anche se la loro relazione è finita i due volti di UeD continuano a lanciarsi frecciatine e battutine vie social. Ha ‘cominciato’ Alessio Cenniccola, che come Samantha Curcio è sempre molto attivo sui social, rispondendo ad alcune domande dei suoi follower. Domande anche sulla sua ex e a quella sul motivo per cui non avesse chiarito con Samantha mettendo da parte l’orgoglio ha replicato in modo secco.





“Io non capisco. Ma che ne sapete voi? A me questa cosa mi fa impazzire. Ma cosa ne sapete voi di cosa è successo – le parole di Alessio Cenniccola – L’orgoglio non c’entra niente fidatevi. Zero. Sono successe altre cose che non sto qui a dire, inaccettabili, inammissibili. Prima di parlare pensate a cosa dite”.

Dunque stando a questa risposta non è una questione d’orgoglio. Cos’è successo allora tra Alessio e Samantha? Non è ancora dato da sapere nonostante l’insistenza dei fan, ma a stretto giro è arrivata la risposta della ex tronista, ovviamente via social: “Di inaccettabile ed inammissibile ci sono state solo tante brutte parole dette a causa di una rabbia e delusione infinite”, ha tuonato Samantha Curcio che svela quindi particolari inediti su questa storia finita male.