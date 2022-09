“La nuova fidanzata”. Salvatore Angelucci, è amore con la bellissima ex UeD e cugina della famosa vip

L’ex Uomini e Donne Salvatore Angelucci ha una nuova fidanzata. A rivelare la notizia è stata l’informatissima pagina Instagram The Pipol Gossip, che ha pubblicato in esclusiva assoluta le foto che hanno ritratto l’ex tronista in dolce compagnia. E la giovane in questione non è proprio sconosciuta, infatti ha una cugina molto famosa e amata in tutta Italia. Sono stati pizzicati insieme in un ristorante, dove hanno consumato una cena romantica. E sarà difficile per lui adesso non confermare questa notizia.

Secondo la pagina social Salvatore Angelucci è riuscito a ritrovare il sorriso e soprattutto una nuova fidanzata. In un primo momento si pensava che lei non potesse essere riconosciuta, invece successivamente è stato fornito il suo nome e cognome che non lascia spazio a dubbi anche sulla sua parentela con la famosa. Lui ha dimenticato definitivamente la sua vecchia partner, ovvero Alessandra Gallocchio. Ma ricordiamo anche che in passato ha avuto una love story pure con Karina Cascella.





Salvatore Angelucci, la nuova fidanzata è Livia Canalis

The Pipol Gossip ha rivelato in anteprima che Salvatore Angelucci ha una nuova fidanzata e lei è la cugina di una nota showgirl italiana, che in passato è stata protagonista anche come velina di Striscia la Notizia. L’ex tronista di UeD ha quindi dimenticato definitivamente la sua ex fidanzata e al tavolo del ristorante sono apparsi molto complici e sorridenti. Un rapporto davvero molto interessante, che fa comprendere come tra i due non ci sia solamente un legame amichevole ma qualcosa di sentimentale.

Questo quanto riferito: “Salvatore Angelucci dimentica la sua ex con Livia, cugina della Canalis. Salvatore Angelucci, ex tronista e padre della piccola Ginevra nata dalla relazione con l’opinionista tagliente Karina Cascella, dopo la fine della sua relazione d’amore con l’influencer Alessandra Gallocchio è stato sorpreso ieri sera a cena con la bellissima modella e showgirl Livia Canalis cugina della ben nota Elisabetta. I due, tra una portata e l’altra, si sono scambiati sorrisi e tenerezze per tutta la serata. Potrebbero essere quindi già una coppia?”.

