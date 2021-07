L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ è stata sottoposta ad un intervento chirurgico nei giorni scorsi, anche se in un primo momento non aveva fornito molti dettagli sull’operazione. I fan della donna si erano preoccupati non poco per le sue condizioni e ora, a distanza di alcuni giorni, è tornata a parlare sul social network Instagram dando maggiori spiegazioni sull’accaduto. E purtroppo per lei i risultati emersi dalla biopsia sono stati tutt’altro che incoraggianti. E quindi ha riferito che era ad un passo dal tumore.

Questo aveva riferito qualche giorno fa: “Ora sono in una camera di ospedale aspettando il mio turno per essere operata con la paura nelle vene e le dita incrociate, sperando che vada tutto bene!”. E poi ancora si era immortalata con il fidanzato e aveva postato: “Una volta ripresa ho letto tutti i vostri messaggi, grazie per le parole d’affetto, mi avete fatto commuovere!!! Leggere le vostre esperienze e sentire così tanto trasporto mi ha fatto bene! Sono piena d’amore intorno a me… e ringrazio tutti per questo! Tornerò presto”.

A parlare è l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, Sabrina Ghio, la quale ha iniziato a spiegare su Instagram cosa è stato scoperto dai dottori. Precisamente gli esiti della biopsia li ha avuti due giorni fa, ma è solo adesso che ha avuto il coraggio di parlarne: “Quando mi ha chiamata il dottore sono andata in totale panico, come sempre quando si tratta di salute. E sono rimasta senza parole, perché la biopsia rivela che il processo tumorale era già iniziato. Il mio medico mi dice che in 4-5 mesi si sarebbe trasformato in tumore”.





Quando ha sentito quelle parole Sabrina Ghio si è fatta prendere il sopravvento dalla paura ed è andata letteralmente nel panico. Ha anche aggiunto: “Era presente da un anno questo problema, ma in diverse visite che ho fatto nessuno se n’era accorto”. L’intervento è stato fatto con il laser e ad agosto dovrà nuovamente farsi controllare per capire se siano stati ottenuti gli effetti sperati. Tra circa un mese dunque conoscerà esattamente qual è la situazione riguardante il suo stato di salute.

Poi Sabrina Ghio ha concluso su Instagram: “Sono stati per me giorni duri. Maschero sempre per andare avanti e questo è un mio pregio, per essere meno appesantita. Però poi non riesco a dormire, mi giro e mi rigiro nel letto alle quattro o alle cinque di notte”. La speranza dei fan è che possa stare bene il prima possibile.