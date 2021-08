Rosalinda Cannavò è oggetto di pesanti critiche sui social soprattutto per il suo aspetto fisico. L’attrice siciliana in passato ha sofferto di disturbi legati all’alimentazione. E per questo motivo è particolarmente sensibile. Di recente ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui si mostra in bikini e in perfetta forma: “Ammetto che ricevo molti attacchi sul mio aspetto fisico. Ammetto anche che questi mi condizionano non solo nel pubblicare foto in costume, ma cosa ancora più grave è che non si tratta solo del decidere di postare una foto in bikini per essere cool ma di condizionamenti nella vita vera, tanto da crearmi spesso imbarazzo a stare in costume davanti alla gente”.

“E lo dico con totale sincerità nonostante più volte io stessa ho affermato che tutto ciò che si può dire su di me a livello estetico mi scivola addosso oggi – ha proseguito Rosalinda Cannavò -. Apparentemente è così, bisogna imporsi questo, ma per molte di voi come me sentirsi dire sei troppo grassa, sei troppo magra, e poco alla moda con i canoni estetici del momento non è poi una boccata di autostima. In una società dove conta di più apparire che essere io voglio vincere L’insensata paura di non “essere come gli altri vogliono che io sia” e mi mostro in bikini che vi piaccia o meno”.

Nelle ultime ore un commento di un utente è stato particolarmente pesante nei confronti dell’attrice siciliana che sta vivendo la sua storia d’amore con Andrea Zenga. “Certo che Adua Del Vesco vicino a quel fisicato di Andrea è proprio grassa”: è quanto scrive l’utente. Immediatamente è arrivata la risposta di Rosalinda Cannavò che è letteralmente esplosa: “Guarda meglio “grassa” come mi definisci tu, che cafona e ineducata come te. Viva le mie rotondità e quelle di tutte le donne. Tiè”.





Non solo: all’interno della storia pubblicata su Instagram si vede l’immagine di Rosalinda Cannavò che fa il gesto dell’ombrello. E nelle storie successive a quello stesso utente ha dedicato la famosa canzone di Alberto Sordi “Ti c’hanno” e ha improvvisato un vero e proprio balletto. In questo modo l’ex gieffina ha voluto rispondere a tono alle critiche e ha dimostrato di aver ritrovato fiducia in se stessa.

Rosalinda Cannavò prosegue la sua storia con Andrea Zenga. L’ha presentato alla sua famiglia e nelle foto la coppia appare molto unita. L’attrice ha ribadito in una recente intervista che il loro amore non è a tavolino: “Perché dovrei fingere? Per trarne quale giovamento? Che cos’è, un regista? Un attore che mi ha scelto come partner per un film? Ma di che stiamo parlando? Siamo due ragazzi genuini, semplici, che amano andare al cinema e a Gardaland”.