Rosalinda Cannavò, fuori tutta la verità. L’ex gieffina sarebbe stata presa di mira da un hater ma di certo la replica non è suggita ai più. Fan tutti schierati dalla parte di Adua Del Vesco che con il suo stile di sempre ha deciso di lanciarsi in un duro sfogo sui social per mettere definitivamente a tacere le voci che rircolano di recente. Attualmente la nota attrice ed ex gieffina si trova negli Stati Uniti in compagnia del fidanzato Andrea Zenga.

Rosalinda Cannavò replica alle dure accuse sotto gli occhi di tutti. In coppia con Andrea Zenga, l’ex gieffina prosegue a vivere una relazione che la riempe di gioie e di soddisfazioni. Forse proprio per questo motivo sarebbe stata presa di mira da un hater che con tono pungente ha voluto porle una domanda indelicata: “perché non avete ancora figli?”.

Rosalinda Cannavò replica alle dure accuse sotto gli occhi di tutti: “Ma vi rendete conto o no?!”

Una domanda decisamente indelicata che nessuno dovrebbe mai porre poichè tocca da vicino la privacy della coppia, ma davanti alla qualche la Cannavò non ha certo dimostrato timore nel rispondere. D’altronde, come specificato dalla stessa alcuni giorni fa, nel mondo social esistono tre categorie di follower che mirano a colpire tre dimensioni della sua vita, ovvero critiche sul nome d’arte scelto, attacchi in merito ai disturbi alimentari di cui ha sofferto, e ovviamente, la relazione con Zenga.

“Tanto amore dichiarato ma niente figli, strano amore”, sottolinea pungente l’hater. Detto fatto Rosalinda non si è di certo trattenuta. La risposta è stata anche un duro sfogo alle parole: ”Ma vi sembra normale sf***ere così ? E se una coppia avesse problemi ad averli? Davvero non c’è un limite sui social” ha risposto la Cannavò. E l’argomento sta particolarmente a cuore alla coppia, al punto che gli stessi ne avrebbero parlato nello studio di Verissimo.

“Il mio sogno è quello di avere una bambina con lei e costruire una famiglia. Sento che è la donna giusta, vorrei che fosse la madre dei miei figli. Anche il matrimonio ma più i figli”, erano state le parole di Zenga, e Rosalinda: “Per me il matrimonio è molto importante ma non è quello che definisce una famiglia. Noi siamo già una famiglia”.