“Troppo bella”. Romina Power in passerella fa sognare: la foto alla sfilata mai vista prima è un successo

Romina Power è una delle donne dello spettacolo più amate e seguite dal pubblico. È la figlia del grande attore Tyron Power e di Linda Christian ed è arrivata giovanissima in Italia. Poi ha sposato nel 1970 il cantante Al Bano con cui ha condiviso quasi interamente la carriera artistica e dal quale ha avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina jr. Dopo la separazione dal cantante pugliese nel 1999 ha diminuito le apparizioni televisive. Torna sulle scene negli ultimi anni pubblicando un nuovo album. Nel 2015 è ospite a Sanremo con l’ex marito con cui già nel 2013 era ritornata sul palco in occasione del suo 70esimo compleanno.

Il suo più grande rammarico è la scomparsa nel 1993 della figlia Ylenia. Al Bano crede che la figlia sia morta, anche se ovviamente spera sempre di riabbracciarla. Al contrario, Romina ritiene che Ylenia possa essere ancora viva. E così continua incessantemente a cercarla. Anche se il mistero rimane, Romina Power negli ultimi giorni ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram alcune vecchie foto di famiglia.

Si tratta di scatti suoi e dell’ex marito, in cui ci sono anche i due figli, Yari e Ylenia. Immagini che hanno toccato nel profondo Romina, fotografie che non sapeva più di possedere. E quelle foto hanno commosso anche tutti gli italiani. Romina Power ama pubblicare sui social scatti della sua vita pubblica e privata. È solita intrattenere il suo pubblico con scatti che appartengono al suo passato e che, soprattutto, sottolineano la sua immensa bellezza.





Lo ha fatto anche nelle ultime ore ha pubblicato una foto da giovane. Uno scatto che in poco tempo ha raccolto tantissimi like e commenti: “Una bella fotografia di quando sfilai per Egon Furstenberg a Piazza di Spagna”, scrive Romina Power. E immediatamente sono arrivati i commenti: “Somigli a tua figlia Romina”, si legge. “Troppo bella Romina, naturalmente bella dalla genetica”, scrive un altro utente. “Semplicemente meravigliosa”, si legge ancora.

Insomma Romina Power è riuscita a cogliere nel segno un’altra volta e con questo post ha fatto emozionare i tantissimi fan che la seguono su Instagram. Era bellissima da giovane e ha mantenuto intatto il suo fascino con il passare degli anni. Questa foto lo dimostra pienamente.