Forse è amore, o forse è tutto uno scherzo, Ma di certo un bacio tra quei due c’è stato. Parliamo di Romina Carrisi e Emanuel Caserio, l’attore conosciuto per il ruolo di Salvatore Amato ne Il Paradiso delle Signore. La figlia di Al Bano ha condiviso nelle sue storie uno scatto in cui si bacia con l’attore. CI sono poi dei brevi video condivisi dall’attore: i due si trovano a casa della figlia di Albano e Romina per una cena tra amici. Si tratta in realtà della cena tra i membri del cast di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

Tra gli ospiti figurano infatti anche la cantante Jessica Morlacchi e l’ex concorrente de L’Eredità Massimo Cannolletta. Ed eccoli Romina Carrisi ed Emanuel che si danno da fare in cucina, mentre preparano della pasta. La giovane figlia del cantante pugliese cucina la pasta, mentre il ragazzo l’aiuta a tagliare delle zucchine. Insomma, tra i due c’è una chimica pazzesca, poi, tutto d’un tratto, il bacio. Ancora è presto per dire con certezza che si tratti di amore, ma potrebbe essere successo davvero.

In fondo è la seconda volta che Romina Carrisi ed Emanuel Caserio si baciano. Non molto tempo fa, ospiti proprio di Serena Bortone, i due si sono baciati dopo un finto svenimento. Non solo, in alcune recenti interviste Emanuel Caserio si è dichiarato single mentre Romina Carrisi è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e non ha proferito parola a riguardo.





Da quel poco che sappiamo, la giovane Romina Carrisi aveva ammesso di aver chiuso una storia, ma oltre questo niente. Grattando un po’ la superficie si scopre però che una relazione importante c’è stata davvero. Parliamo di una storia con tanto di convivenza a Los Angeles, finita dopo un anno.

Un addio per il quale Romina Carrisi non ha sofferto più di tanto visto che – come dichiarato dalla stessa Carrisi – si è trattato di una rottura condivisa. Da quel 2019 non si è saputo più molto della giovane figlia di Albano Carrisi. E se grazie a Serena Bortone avesse ritrovato l’amore? Noi ce lo auguriamo!