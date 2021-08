“Questione di soldi”. Rocco Casalino, la notizia fa parecchio rumore. Viene fuori solo ora

Dopo aver lasciato la politica Rocco Casalino aveva assicurato di volersi dedicare a famiglia e fidanzato. Ma proprio oggi, riporta Dagospia, arriva la doccia fredda. L’ultima uscita pubblica di Rocco Casalino davanti a una telecamera resta l’intervista a Verissimo rilasciata a Silvia Toffanin. Aveva parlato del più e del meno lasciandosi andare a confessioni private come quella legata alla sua omosessualità.



“Ho fatto di tutto per essere eterosessuale, ma io sono omossessuale e sono contento di esserlo. La storia della pillola era più una riflessione sul fatto che non riesco mai ad avere la storia perfetta. La questione della pillola l’ho detta quando io e Josè stavamo passando un momento difficile, perché ora la pillola per diventare etero non la prenderei più”. Poi il racconto proseguiva rimembrando anche l’esperienza vissuta nella casa del Grande Fratello.

“Quando mi sono laureato in famiglia non avevamo più risparmi. Mia mamma si era indebitata per più di diecimila euro per farmi studiare. Il ‘Grande Fratello’ l’ho visto quindi come un’opportunità per guadagnare un po’ di soldini e, infatti, i famosi gettoni d’oro vinti con il reality li ho cambiati e così ho pagato il debito di mia madre. Quello che mi spiace è che un certo mondo intellettuale e snob mi discrimini con pregiudizio per quello che ho fatto vent’anni fa”.







Aveva parlato anche del fidanzato, il cubano Josè Carlos Alvarez ed è cubano. “Io e Josè andiamo verso i sette anni insieme. Abbiamo alti e bassi, come penso sia normale – aveva detto Rocco Casalino -. Quando ho scritto il libro a luglio stavamo vivendo un momento bassissimo e quindi su di lui non sono stato proprio carino”. Poi aveva aggiunto. “In realtà, è una persona importante nella mia vita e ora stiamo molto bene insieme”.



Ma sembra proprio che tra i due la storia sia al capolinea. Sempre il portale diretto da Roberto D’Agostino aggiunge che all’origine dell’addio ci sarebbe una “questione di quattrini”. La relazione tra Casalino e Alvarez, negli ultimi mesi, è stato alquanto movimentata. Circa un anno fa ci fu un’altra rottura, seguita poi da un ritorno di fiamma a settembre. Ora lo stop sembrerebbe certo e non dovuto a polemiche o a presunti danni di immagine.