È finito in modo burrascoso il matrimonio tra Adriana Volpe e Roberto Parli. Si sono sposati nel 2008 e hanno una figlia (Gisele) che ha 10 anni. L’attuale opinionista del Grande Fratello Vip ha svelato di essersi separata dal marito senza parlare dei motivi che l’hanno spinta a prendere una tale decisione. Ha semplicemente spiegato, senza scendere nei dettagli, che Roberto Parli avrebbe preso una “direzione che non le appartiene”“, che avrebbe “dei problemi da risolvere” e che avrebbe assunto “condotte gravi”.

Da parte sua Roberto Parli, qualche mese fa, si è scagliato contro l’ex moglie accusandola sui social di essere stata la causa della fine della loro relazione, naufragata dopo la partecipazione di lei al GF Vip 4, e addirittura di aver fatto entrare nella loro casa un uomo senza vestiti di fronte a sua figlia Gisele.

Quando pensa al suo ex, la conduttrice ha rivelato di provare paura e grande fragilità: “L’ho perdonato tante volte, ma nulla è cambiato. Chiedere la separazione è stato un gesto significativo per fargli capire che se andava avanti in quel modo mi avrebbe perso”, ha spiegato. “Oggi ho davanti una persona che non guarda al futuro come me, che è in grande difficoltà. Il mio cuore è ovattato, non riesco nemmeno a pensare cosa provo per lui. Provo rammarico per come sono andate le cose, ho paura, sono delusa. Forse la sensazione dominante è proprio la paura, e in quei momenti mi appoggio a chi mi vuole bene”, ha concluso Adriana Volpe.





Se da un lato il cuore di Adriana Volpe è “ovattato”, discorso diverso si può fare per Roberto Parli. Infatti stando alle ultime indiscrezioni quest’ultimo starebbe frequentando un’altra donna, grazie alla quale avrebbe ritrovato finalmente il sorriso, come riporta la foto di Chi Magazine. Roberto Parli ha trascorso molto tempo insieme ad un volto famoso per i telespettatori svizzeri. Si tratta di Clarissa Tami, conduttrice, attrice, opinionista e influencer 38enne. Originaria di Locarno, ha presentato l’Eurovision insieme a Paolo Meneguzzi ed è stata protagonista di un video musicale dei Modà. Il suo look è particolare e inconfondibile: la conduttrice porta un carrè corto biondo platino.

I due sono stati paparazzati mentre si trovavano in un ristorante sul lago di Como e mentre passeggiavano tra le vie dello shopping di Milano. Pare che con lei Roberto Parli abbia ritrovato la felicità. I due, che sono stati visti chiacchierare amabilmente e stringersi le mani, sono apparsi rilassati, in sintonia. L’immobiliarista 48 enne residente a Montecarlo sembra quindi essersi messo alle spalle il periodo di crisi successivo all’addio con Adriana Volpe.