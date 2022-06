“Sì, è finita davvero”. La bella della tv conferma la rottura: “E ora cerca un nuovo fidanzato”

Roberta Morise, addio con Giulio Fratini. Se n’era parlato con insistenza nei giorni scorsi, anche se conferme non ce n’erano state da parte dei diretti interessati. Ma ora è arrivata pure quella con frasi molto chiare, che non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Nel corso del programma televisivo che sta conducendo insieme al collega Tinto, è uscito fuori l’argomento sentimentale ed ecco che sono arrivate parole che hanno confermato di fatto che la relazione sia ormai naufragata.

Roberta Morise, addio con Giulio Fratini ormai ufficiale. Mentre soltanto alcuni giorni fa ha dovuto salutare per l’ultima volta la sua adorata cagnolina: “Sono una grande appassionata di cani. La mia Jolie ha vissuto con me 16 anni, ero molto legata a lei e mi ha lasciato da poco”. Un dolore davvero devastante per la donna, che indubbiamente non sta vivendo il periodo migliore dal punto di vista personale. In quello lavorativo invece ci sono decisamente belle soddisfazioni.





Roberta Morise e Giulio Fratini, addio ufficiale

Proprio durante la puntata del 17 giugno del programma Camper, è venuto fuori che c’è stato tra Roberta Morise e Giulio Fratini l’addio definitivo. Il primo a scoprire il vaso di pandora, sebbene in maniera scherzosa, è stato il collega Tinto: “Stiamo cercando il fidanzato a Roberta Morise, in tutta Italia, magari sulla spiaggia”. A quel punto è intervenuta lei stessa, travolta comunque dall’imbarazzo, che ha detto di essere single e che il suo team sta provando a trovarle un nuovo partner.

Roberta Morise ha comunque ammesso che non sarà un compito facile trovare per lei un nuovo fidanzato. L’inviata della trasmissione Camper ha poi aggiunto, rivolgendosi all’ex fidanzata dell’ex partner di Raffaella Fico: “Potresti coronare il sogno d’amore sulla spiaggia del Levante, la chiesa della Madonna degli Angeli, un posto dedicato all’amore”. E lei ancora: “Ma manca la materia prima”. Quindi, ha ribadito ancora una volta di essere sola, senza alcun uomo presente al suo fianco.

Roberta Morise, classe 1986, è stata co-conduttrice dal 2018 al 2020 de I fatti vostri, poi dal 2021 è diventata opinionista de La vita in diretta. Nell’anno in corso è stata concorrente dell’Isola dei Famosi, ma la sua esperienza è finita dopo poco tempo. Ora è concentrata sulla trasmissione Camper e chissà se riuscirà già a trovare molto presto il nuovo fidanzato, dopo la rottura totale con l’ormai ex Giulio Fratini.

