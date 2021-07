Qualche giorno fa l’annuncio spiazzante di Roberta Di Padua. La ex dama di UeD ed ex di Riccardo Guarnieri, con cui ha chiuso a fine stagione dopo una lunga serie di discussioni, ha spiegato ai suoi follower di volersi e doversi prendere una pausa dai social. Via da Instagram, dunque. Non più aggiornamenti quotidiani ma anche sponsorizzazioni.

Tra le Storie, Roberta Di Padua ha spiegato di avere preso questa decisione perché non starebbe passando un periodo facile. E poi ha bisogno di ritrovare se stessa, da qui la decisione di mollare anche le sponsorizzazioni con i brand con i quali collaborava. ”Ho deciso di mettere un punto e di fermarmi un attimo – ha esordito nei video – È stato un anno sicuramente impegnativo, complesso, complicato, molto difficile”.

Roberta Di Padua, addio ai social: “Il vero motivo”

“Ci sono stati dei momenti in cui mi è arrivata una valanga di roba che per carattere, all’inizio mi sono fatta scivolare, ma che ho trattenuto come sempre e poi, piano piano è esplosa”, ha proseguito Roberta Di Padua confermando ora deve “fare un po’ di lavoro su me stessa. Ho bisogno di ritrovare quella serenità e quella tranquillità, quell’equilibrio che ho perso da un po’ e devo farlo solo stando un pochino da sola”.





Naturalmente questo annuncio ha lasciato tutti di stucco, ma sollevato anche alcuni dubbi. E Deianira Marzano, interrogandosi sui motivi di questo addio, ha avanzato l’ipotesi per cui Roberta Di Padua avrebbe preso questa decisione dopo il gossip sulla nuova fiamma di Riccardo Guarnieri: “Sarà stato proprio questo a metterla in crisi?”, si chiede l’influencer, che ricorda come la dama si lamenti di non riuscire a sostenere il peso di domande e articoli che riguardano il suo ex.

Il profilo Instagram di Roberta Di Padua è fermo da giorni e non ha più registrato Storie e, come detto, ora si gode le vacanze dedicandosi a parenti e amici. Ma, si chiede ancora Deianira, “potrebbe anche essere che si stia prendendo una pausa nella speranza di un possibile ritorno a settembre in trasmissione?”. E non ma ca di ricordare la recente intervista di Maria De Filippi che non vuole più personaggi troppo legati ai social in trasmissione.