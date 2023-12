La rivelazione choc di Iva Zanicchi: “Sta molto male”. La famosa cantante italiana, che nelle ultime ore è stata una delle protagoniste di Io Canto Generation, il programma condotto da Gerry Scotti, ha raccontato un fatto privatissimo che ha allarmato i suoi fan. Lei, insieme a Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, l’ex suora Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, Claudio Amendola, Orietta Berti, Michelle Hunziker e il cantante Al Bano, hanno avuto il compito di esprimere il proprio giudizio sulle esibizioni dei giovani talenti.

Come abbiamo già raccontato, la vittoria è spettata a Marta Viola (14 anni, di Chieri, in provincia di Torino). È lei ad essere sta incoronata vincitrice di Io Canto Generation. Ma quella che fa impressione è la rivelazione choc di Iva Zanicchi. La cantante ha raccontato a Nuovo Tv del periodo difficile che sta vivendo a causa della malattia del suo compagno: “Fausto non sta bene da mesi e quanto ci ha cambiato la vita…”.





Iva Zanicchi ha quindi lanciato un invito speciale ai lettori del settimanale, esortandoli a visitare gli anziani nelle case di riposo: “Ho avuto modo di andarci perché Fausto si trovava in una struttura e ho visto la loro malinconia… Giovani, andate a regalare sorrisi…”. Nell’intervista a Nuovo Tv, la coach di Io Canto Generation, nonostante il periodo difficile che sta attraversando, ha esteso i più sinceri auguri di buone feste a tutti i lettori, sottolineando che la salute è il bene più prezioso.

Iva a Verissimo, durante una puntata di Settembre, aveva raccontato che l’uomo non stava bene. Proprio Fausto aveva raccontato a Silvia Toffanin: “Sono andato per fare dei controlli cardiologici e mi hanno trovato un tumore ai polmoni”. Iva aveva allora commentato: “Lì è crollato tutto. E’ lui che faceva coraggio a me. Io con Pippi mi sono divertita veramente tanto e ci divertiremo ancora”.

Poi Iva Zanicchi ha continuato: “Fumava novanta sigarette al giorno – racconta ancora Iva a Di Più – ma non ce lo aspettavamo, sembrava stesse bene, invece dopo quella terribile diagnosi gli hanno dato solo due mesi perché sembrava che non si potesse fare più nulla. Io ho fatto di tutto per non fargli pesare quel dramma, lo incoraggiavo nelle cure, gli sono sempre stata vicino per cercare di allungargli la vita fino a quando, quasi per miracolo, un po’ alla volta, ha iniziato a stare meglio…”.

