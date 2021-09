Notizia spettacolare per l’attore italiano Riccardo Scamarcio. Una vera e propria bomba inaspettata di gossip è stata lanciata dal sempre attivo ‘Dagospia’, che è riuscito a scoprire il nome della sua nuova fidanzata. Eppure lui era legato sentimentalmente fino a poco tempo fa con Angharad Wood, che gli aveva anche dato l’opportunità di diventare papà con la nascita della piccola Emily. Ma tutto è cambiato in modo improvviso ed è scoppiata la passione con una collega decisamente più giovane.

Negli ultimi mesi il suo nome era uscito a galla per una presunta rissa sul set con Brenno Placido. Nella pellicola Brenno Placido vestiva i panni di Ranuccio Tommassoni, il giovane ucciso dall’artista; secondo Riccardo Scamarcio, però, la recitazione non avrebbe dato ‘giustizia’ alla sceneggiatura ed è così che l’attore avrebbe detto a chiare lettere che la colpa sarebbe proprio di Brenno, lontano dalla giusta e doverosa interpretazione del ruolo perché non del tutto consapevole del senso del dialogo in questione.

Riccardo Scamarcio avrebbe completamente perso la testa per un’attrice di 19 anni più giovane di lui, essendo infatti nata nel 1998. A quanto pare, stando alle indiscrezioni fin qui trapelate, lui si sarebbe innamorato durante le riprese dell’ultimo film che lo vede protagonista con lei, ovvero ‘L’ombra del giorno’. Tra l’altro, anche lei sembrava impegnata felicemente, quindi avrebbe lasciato il suo partner, col quale stava da sei anni, per mettersi insieme al famoso e bellissimo attore nato a Trani.





Dunque, Riccardo Scamarcio avrebbe lasciato Angharad per iniziare una nuova storia d’amore con la bellissima Benedetta Porcaroli, che si è separata da Michele Alhaiquee. Il suo nome è diventato popolare grazie alla serie, andata in onda su Netflix, ‘Baby’. Ma aveva comunque iniziato a lavorare alla Rai sei anni fa recitando nella fiction ‘Tutto può succedere’. Poi è stata assoluta protagonista in ’18 regali’ con Vittoria Puccini ed Edoardo Leo. E ora sta dominando il gossip per questa presunta relazione.

Benedetta Porcaroli, presunta nuova fiamma di Riccardo Scamarcio, è nata a Roma. Grazie a ’18 regali’ ha anche ottenuto la candidatura come miglior attrice non protagonista al David di Donatello e ha conquistato il Premio David Giovani 2021. Ha preso anche parte a due videoclip musicali dei brani ‘Maradona Y Pelé’ dei The Giornalisti del 2019 e ’16 marzo’ di Achille Lauro del 2020.