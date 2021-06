Momento complicato per la corona d’Inghilterra e la Regina Elisabetta. Dopo la morte del marito, ricordato qualche giorno fa con una rosa nel giorno in cui avrebbe compiuto 100 anni, la sovrana è costretta a fare conto con le beghe famigliari. L’obiettivo della regina è infatti arduo, riuscire a recuperare il rapporto tra la casa reale e il nipote Harry, da poco papà della secondogenita Lilibet Diana. Secondo il Daily mail infatti la Regina Elisabetta avrebbe organizzato un pranzo di riconciliazione tra nonna e nipote.



Solo tra nonna e nipote. A quanto racconta una fonte vicina a palazzo ha dichiarato al Daily Mail, avrebbe invitato il nipote Harry a pranzo al Castello di Windsor a luglio in occasione del ritorno del duca di Sussex nel Regno Unito. La moglie Meghan Markle non sarebbe stata invitata. Secondo il corrispondente reale del Daily Mail Richard Eden l’invito sarebbe un gesto di distensione. “È un gesto tipico della magnanimità della Regina Elisabetta”.



Un gesto di pace che tuttavia non includerebbe Meghan Markle.. Invito che con ogni probabilità Meghan non avrebbe accettato, così come decise di non tornare a Londra in occasione dei funerali del principe Filippo. La Regina Elisabetta è ben al corrente della rottura tra Harry e Carlo. Peggiorati poi dopo l’ultima intervista in cui il duca di Sussex ha criticato la genitorialità del padre Carlo sottolineando tuttavia di aver compreso che il padre gli aveva inflitto quelle pene perché così lui era stato educato fin dall’infanzia.





Regina Elisabetta, ecco perché potrebbe abdicare



Carlo che da 65 anni aspetta di salire sul trono ma che per ora dovrà aspettare per succedere alla Regina Elisabetta, prossima al “Giubileo di platino” e al titolo più longeva monarca della storia. Di abdicare nessuna intenzione, anche se c’è un piano segreto che la regione potrebbe essere costretta ad abdicare, se fosse impossibilitata a compiere i suoi doveri quotidiani.



“Nel nono decennio della sua vita – ha scritto Dennison – la regina Elisabetta ha continuato a mantenere gli stessi principi. E alla cugina Margaret Rhodes disse che non avrebbe mai preso in considerazione l’abdicazione, a meno che non fosse colpita da Alzheimer o da un infarto”. Lo storico reale Hugo Vickers (autore tra l’altro di una biografia della regina madre) aveva detto in quei giorni tristi successivi alla morte di Filippo: “Vi posso assicurare che Elisabetta non abdicherà mai. Ci sono indicazioni che sia in ottima salute, e se la fortuna continuerà ad assisterla, continuerà ad essere regina per tutto il tempo che sarà possibile”.