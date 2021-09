“Presto saremo in 5” è la stampa su un body minuscolo e “Sorella maggiore” quella sulle magliette delle bambine, Annachiara e Olimpia, che si apprestano quindi ad accogliere una sorellina o un fratellino. L’ex volto di Uomini e Donne aspetta il terzo figlio. La lieta notizia è arrivata a mezzo Instagram, attraverso un divertente filmato con marito e figlie che commenta con la frase, accompagnata da un cuore rosa e uno celeste, “L’amore genera amore…”.

Ramona Amodeo, che i fan di UeD non avranno certamente dimenticato è di nuovo incinta. Come dimenticarla! Sono passati anni da quando la campana partecipava come tronista al noto programma condotto da Maria De Filippi. Durante la sua esperienza in studio, Ramona Amodeo aveva cominciato come corteggiatrice di Gionatan Giannotti, che però le preferì Laura Addis.

Ramona Amodeo UeD incinta: aspetta il terzo figlio

Diventata tronista, Ramona Amodeo uscì da UeD con il corteggiatore Mario Felice con cui ha avuto una storia di qualche anno. Finita quella relazione nata davanti alle telecamere, ha presto conosciuto quello che ancora oggi è l’amore della sua vita, suo marito e papà delle sue figlie: l’imprenditore napoletano Luca Licia.





Dopo il matrimonio, Ramona Amodeo e Luca Licia hanno avuto la prima figlia, Annachiara e per un certo periodo di tempo si sono separati. Una volta tornati insieme, però, hanno dato alla luce la secondogenita Olimpia e ora sono di nuovo in dolce attesa. Non è dato da sapere, però, se di un maschietto o di un’altra femminuccia.

Nel video dell’annuncio, si diceva, c’è tutta la famiglia Licia riunita. Prima solo i genitori, poi le due bambine e poi ancora tutti insieme. La coppia tiene in braccio le bambine e si baciano in maniera molto dolce. L’inquadratura si sposta poi sulle magliette con la scritta “sorella maggiore” indosso alle piccole, poi su quella srotolata da Ramona Amodeo e da suo marito con su scritto: “Presto saremo in 5”. Auguri!