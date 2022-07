“Tutto madre natura”. Raffaella Fico, dopo le labbra rifatte la nuova polemica

Raffaella Fico rifatta? Da anni ormai la ex concorrente del GF e showgirl spesso al centro della cronaca rosa è al centro del gossip sui presunti ritocchini. Non c’è post in cui non si leggano commenti come “Eri più bella prima” o “Hai esagerato”. Sotto accusa soprattutto le labbra, visibilmente più grandi rispetto alle sue prime esperienze in tv.

A proposito di tv, da tempo Raffaella Fico ha centellinato le sue apparizioni. Ma ha partecipato, anche se per poco, al GF Vip 6 di Alfonso Signorini e il pubblico ha potuto conoscere meglio il suo attuale compagno, Piero Neri, 45 anni ed erede di una famiglia di noti imprenditori di Livorno con cui fa coppia fissa dalla scorsa estate.





Raffaella Fico rifatta, il lato B al centro delle polemiche

C’era anche lui alla recente Comunione di Pia, la figlia che Raffaella Fico ha avuto 10 anni fa da Mario Balotelli. Tutti riuniti per la cerimonia, che è stata celebrata nella chiesa di Casalnuovo a Napoli e il ricevimento sulla terrazza di Torre Normanna, a Maiori. La bambina, come abbiamo raccontato qui è cresciuta e ora sfoggia lunghe trecce viola.

Ma tornando alle voci sui ritocchini, come detto è diverso tempo che Raffaella Fico viene criticata perché troppo rifatta. E ora un nuovo video condiviso su Instagram anche dal suo personal trainer ha riacceso la polemica. Nella clip si vede la showgirl napoletana in palestra, mentre allena i glutei.

“Ed è tutto Madre Natura e tanto fitness”, la didascalia lasciata dal personal trainer sotto al video poi ricondiviso da Raffaella Fico. Apriti cielo tra i commenti al post! Molti non sono d’accordo sulla naturalezza del lato B: “Ci può credere solo chi non è nel settore medico”, “Se come no, fitness e silicone”, “Sì, sì ci crediamo tutti” si legge sotto tra tanti altri messaggi su labbra e lato A. Lei, per la cronaca, non ha replicato.

