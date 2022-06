La Comunione di Pia Balotelli è stata l’occasione per rivedere la famiglia unita. La bambina, 10 anni, è la figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico nata nel 2012. E le foto che sono apparse sul settimanale Chi fanno notizia dal momento che la bambina non era stata riconosciuta dal calciatore che attualmente milita nell’Adana Demirspor in Turchia.

Ora l’atmosfera familiare è decisamente più distesa. Sono lontani i tempi della battaglia giudiziaria e Mario Balotelli mostra grande amore nei confronti della figlia Pia. “Ho perdonato Mario per amore di mia figlia – ha confessato Raffaella Fico in tv a Storie Italiane – con Balotelli siamo amici e ci teniamo in contatto. Comunque ci sta poter sbagliare quando si è giovani. Poi però si cresce e bisogna andare avanti”.





Mario Balotelli figlia Pia è cresciuta: ha fatto la Comunione

In quella occasione la showgirl aveva parlato anche degli episodi di razzismo subiti dalla figlia: “Una bambina si è rivolta in malo modo a mia figlia: ‘Tu sei una negra di merda, tu porti le infezioni, non ti posso dare la mano e prestare i miei giocattoli’. Pia mi chiese: ‘Cosa vuol dire negra?!’. Come puoi spiegare tutto ciò ad una bambina così piccola. Queste cose sono così tristi nel 2019. Fa male, è brutto. Credo in un cambiamento e nella maturità delle persone. Altre volte, ho paura che Pia possa imbattersi ancora in queste cose”.

Sono pieni di affetto i gesti della piccola che stringe a sé il suo papà felice di averlo accanto nel suo giorno più importante. Dopo la cerimonia celebrata nella chiesa di Casalnuovo a Napoli, la famiglia si è spostata per un aperitivo e una cena sulla terrazza di Torre Normanna, a Maiori, una location molto amata dalle celebrieties, che fa da cornice alla loro festa. Presente alla festa anche Piero Neri, in qualità di compagno di Raffaella Fico.

La showgirl, 34 anni, fa coppia con l’erede di una famiglia di noti imprenditori di Livorno, 45 anni, dalla scorsa estate. Il clima è incredibilmente disteso e amichevole: Piero e Mario Balotelli si stringono la mano, poi Raffaella Fico si alza e lascia il posto al calciatore, lo fa sedere accanto a Piero, il suo nuovo amore. Altre foto di Pia Balotelli sono state pubblicate sulla pagina Instagram di Whoopsee: la bambina è cresciuta e si gode una vacanza al mare in compagnia del papà che ormai ha occhi solo per lei.

“Perché sono sparita”. Raffaella Fico scomparsa dal GF Vip (e dalla tv): ora spiega finalmente tutto