Raffaella Fico ha avuto modo di parlare a cuore aperto con Alfonso Signorini e il pubblico del GF Vip 6 nel corso della terza puntata del reality. A metà diretta la showgirl napoletana è stata chiamata in Mystery room e dopo aver ripercorso la sua esperienza nell’ottava edizione del reality show, ma in versione classica, il conduttore è poi arrivato a farla sbottonare sulla sua storia d’amore con Mario Balotelli.

È passato tanto tempo, Raffaella Fico aveva 21 anni quando lo incontrò, ma non mancano lacrime di commozione per la gieffina, che ricorda i momenti più bui di quella relazione da cui è nata la figlia Pia. Da parte sua, racconta, non c’è stato il classico colpo di fulmine. “Non si direbbe, ma Mario Balotelli mi ha corteggiata”, rivela Raffaella Fico, che parla anche di un mazzo di rose rosse. Ma poi arriva al periodo in cui ha sofferto molto perché l’arrivo di Pia doveva rappresentare un momento di gioia, ma le cose non sono andate esattamente in questo modo.

Raffaella Fico, il retroscena su Mario Balotelli

In quel momento Mario Balotelli non si trovava in Italia insieme a Raffaella Fico, ma viveva a Londra perché giocava nel Manchester City. E, sempre secondo il racconto della showgirl, il calciatore non voleva più un figlio. Eppure “abbiamo impiegato sette mesi per avere Pia”, sottolinea lei confermando che la figlia è stata fortemente voluta. Avevano il progetto insieme di allargare la famiglia, ma la situazione è cambiata radicalmente.





“Andai a casa sua, lui era con gli amici, il fratello e la mamma – ricorda ancora Raffaella Fico, che era volata a Londra per andare a parlare con Mario Balotelli – Non mi aprì e chiamò la polizia. Andai via con la polizia e la mia bambina”. In quel periodo portava in grembo Pia, la loro bambina, ma all’epoca il calciatore rifiutava la gravidanza. “Eravamo giovani e abbiamo fatto tanti sbagli entrambi”, spiega la gieffina visibilmente scossa, con gli occhi lucidi.

Poi “l’ho perdonato e ora i rapporti sono sereni e distesi. Dopo un po’ di anni ci siamo parlati e ci siamo chiariti e mi ha chiesto scusa”, continua Raffaella Fico sempre al GF Vip 6. Infine fa chiarezza sul rapporto con il padre di sua figlia: “Oggi, probabilmente, le cose non sarebbero andate in quel modo. Voglio bene a Mario come un fratello”.