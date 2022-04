È passato quasi un anno dalla scomparsa della grande Raffaella Carrà. “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”, aveva annunciato Sergio Japino, suo compagno per lunghissimo tempo, il 5 luglio 2021 unendosi al dolore degli adorati nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti.

Raffaella Carrà si è spenta alle ore 16.20 di del 5 luglio, dopo una malattia contro la quale da qualche tempo combatteva ma di cui quasi nessuno ne era a conoscenza. Il caschetto biondo più famoso della televisione italiana si è spento a causa di un tumore ai polmoni, più precisamente un carcinoma polmonare, lo stesso che colpì sua madre Iris Dell’Utri, scomparsa all’età di 63 anni, lei ne aveva 78.





Raffaella Carrà, in vendita la casa di Roma: le foto

A quasi un anno dalla scomparsa, la villa in stile hollywoodiano in cui Raffaella Carrà viveva da anni è stata messa in vendita. L’appartamento si trova in via Nemea 21, nel quartiere dei vip Vigna Clara-Vigna Stelluti di Roma, si estende su una superficie di 450 metri quadrati e fa parte di un comprensorio di quindici palazzine, con parco, piscina, campi da tennis e portineria h24.

L’annuncio è stato pubblicato dalla Remax, agenzia immobiliare che gestisce la vendita e il prezzo è sconosciuto: “Su richiesta”, ovvero una trattativa riservata. L’appartamento in cui abitava Raffaella Carrà ha tre ingressi indipendenti e molte terrazze. Due le zone: una notte e una giorno. Nove le camere da letto, con altrettanti bagni per quel che riguarda la zona notte mentre la zona giorno conta cinque vani con altri tre bagni. Ci sono anche una palestra e una sala trucco, mentre le spese di condominio ammontano a 1100 euro mensili.

Come si legge sull’annuncio la casa è composta da una “zona giorno, elegante, con ampio salone di rappresentanza, il quale è arricchito da due grandi zone living dotate di tutti i comfort, bagno ospiti con vasca, una cucina dotata di un altro bagno di servizio e di un ascensore interno, dal quale si accede a un box adibito attualmente a uso stireria e lavanderia“.

“È morto”. Beautiful, addio allo storico personaggio. Un vero colpo per gli appassionati della soap